A scuola di Legalità a Matera con don Patriciello

Sacerdote coraggio, di denuncia, di trincea, un esempio di persona, di Chiesa, di comunità che si oppone alla illegalità, al degrado, ai tentacoli della malavita che si allunga nei quartieri di alcuni centri della Campania, dove la vita è difficile. Don Patriciello da Caivano sarà a Matera, lunedì 8 aprile, per un incontro con gli studenti del liceo classico ‘’Emanuele Duni- Carlo Levi’’. L’iniziativa è stata organizzata, dall’ufficio per la pastorale universitaria. Un incontro, che si terrà presso l’Unibas, riservato a studenti e docenti.

IL COMUNICATO

L’Ufficio per la Pastorale universitaria della Diocesi di Matera-Irsina rende noto che *lunedì 8 aprile alle ore 11* a Matera nell’*Aula Magna dell’Unibas* si svolgerà un incontro con *don Maurizio Patriciello*, parroco di Caivano che dialogherà con universitari e studenti del Liceo Classico Duni Levi di Matera sui temi della legalità e della dignità e del rispetto delle persone.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Unibas e Liceo Duni Levi di Matera, conclude un percorso di approfondimento sulla dottrina sociale della Chiesa.

Gli organizzatori fanno sapere che, causa il ridotto numero di posti a sedere in Aula Magna, *l’incontro sarà riservato ai soli studenti e docenti* oltre che ai *giornalisti* che volessero prendervi parte.