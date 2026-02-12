A Scanzano il ricordo nel segno del tricolore di esuli giuliani e vittime foibe

Sono pagine, quelle relative all’esilio degli esuli giuliani e delle vittime delle foibe ad opere delle truppe titine, della storia italiana finite per lungo tempo nell’oblio, ma riportate alla luce per non dimenticare quanto accaduto a nostri connazionali dopo la seconda guerra mondiale. Ai confini a Est di una Italia sconfitta nel consesso mondiale, ma che al suo interno aveva lottato con formazioni partigiane di diversa ispirazione-con l’apporto degli alleati- per dar vita alla Repubblica. Studi, ricerche, il lavoro di associazioni, movimenti, produzioni cinematografiche ( la trasmissione su Raiuno del film ”il marciatore” dedicata all’atleta fiumanao Abdom Pamich) hanno contribuito a tenere vivo il ricordo di quelle tragiche esperienze. Domani 13 febbraio a Scanzano Jonico, presso la sala consiliare del Comune si terrà una iniziativa di commemorazione sui due eventi per iniziativa delle federazioni provinciali di Fratelli d’Italia e di Gioventù nazionale.



Matera lì 12.02.2026. Venerdì 13 febbraio, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Comune di Scanzano Jonico si terrà la commemorazione delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliani, istriani e dalmati dalle terre del confine orientale alla fine e dopo la 2^ guerra mondiale.

La manifestazione vuole riprendere i contenuti e gli orientamenti della Giornata del Ricordo, istituita con legge del Parlamento nel 2004.

Dopo i saluti istituzionali che vedranno presenti il Sindaco di Scanzano Jonico Cariello, il neo-consigliere provinciale Marzano, il Presidente Provinciale di FdI Giordano e il Coordinatore Regionale Quarto, i docenti Tonia Casulli, Valeria Gucci e Leonardo Giordano interverranno per ricordare quanto di inaudito e orrido avvenne in quelle terre tra il 1943 e il 1947. Ci sarà poi la testimonianza di Maria Grazia Gioia, consigliere comunale di FdI di Montalbano a ricordare come il nonno materno rimase vittima di quella tragedia che colpì anche tanti italiani di tutte le regioni che si trovavano in quella regione.Durante la manifestazione Mariangela Cariello, Annapina Cosentino e Maria Anglona Adduci leggeranno brani tratti dal capitolo sulla strage di Vergarolla del 1947 (della quale ricorrono gli 80 anni) tratti dal libro del Se. Roberto Menia (che propose di istituire nel 2004 il Giorno del Ricordo) “10 Febbraio dalle Foibe all’Esodo”

La manifestazione si concluderà con la deposizione di una corona ai piedi del monumento ai caduti.

