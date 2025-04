A Scanzano, domani, conferenza programmatica del PD Basilicata sul futuro dell’agricoltura

Domani, venerdì 4 aprile, alle ore 17:00, presso il Palazzo Baronale di Scanzano Jonico, si terrà la conferenza programmatica promossa dal Partito Democratico di Basilicata dal titolo “Competitività e sviluppo sostenibile del settore agricolo lucano tra emergenze e nuova programmazione“.

Un appuntamento aperto ai cittadini, alle associazioni di categoria e agli operatori del settore agricolo per discutere delle difficoltà che stanno investendo il comparto agricolo lucano e confrontarsi sulle prospettive future, alla luce delle emergenze in corso e delle opportunità offerte dalla nuova programmazione.

Interverranno:

• Camilla Laureti, Europarlamentare e responsabile Agricoltura PD

• Donato Pentassuglia, Assessore Agricoltura Regione Puglia

• Raffaele Mammoliti, Consigliere regionale Calabria

• Piero Marrese, Consigliere regionale Basilicata

• Giovanni Lettieri, Segretario regionale PD Basilicata

Sono previsti i saluti di:

• Claudio Scarnato, Segretario provinciale PD Matera

• Giusy Rocco, Segretaria Circolo PD Scanzano

• Carlo Rutigliano, Presidente regionale PD Basilicata

• Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera

I lavori saranno coordinati da Donato Distefano.

Parteciperanno inoltre rappresentanti delle associazioni di categoria, della cooperazione, dei sindacati e delle associazioni dei produttori.

«Abbiamo voluto promuovere questa conferenza – spiega il Segretario regionale del PD Basilicata, Giovanni Lettieri – per aprire un confronto serio e concreto sulle condizioni attuali del settore agricolo lucano, tra crisi idrica, caro carburante e ritardi nei pagamenti. È urgente dare risposte e mettere in campo una programmazione che guardi davvero al futuro degli agricoltori e dei territori».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.