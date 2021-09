“Incaricato da Kublai Khan di esplorare i territori del suo immenso impero, il Marco Polo di Calvino porta ogni volta un resoconto speciale. Di tutti i messi al servizio del sovrano, è l’unico in grado di andare oltre l’apparenza delle città visitate. Che esse siano reali o frutto della sua immaginazione, poco importa: lo sguardo del mercante veneziano coglie sempre l’essenziale che svela il mondo attraverso la descrizione di una delle sue parti.”

Inizia così una nota di presentazione di una interessante iniziativa con cui “Il Collettivo Len conferisce una dimensione in più ad alcune delle 55 città de “Le città invisibili” di Italo Calvino (Einaudi, 1972) rispetto a quelle di carta e inchiostro con cui milioni di lettori le hanno già conosciute.

Pittura, string art, performance di danza, fotografia, poesia e digital design collaborano, a questo scopo, all’interno della “Mostra Invisibile” ospitata nel Palazzo Marchesale di Santeramo in Colle dal 3 al 5 settembre.

Strettamente legati alla mostra (a ingresso gratuito) saranno proposti tre eventi dal vivo con inizio alle ore 20,00 presso il cortile esterno del Palazzo Marchesale.”

Qui di seguito il calendario degli eventi:

– 3 settembre, h20

CONFERENZA DEL PROF. VITO BIANCHI

Vito Bianchi, scrittore e archeologo, insegna dal 2001 all’Università degli Studi di Bari ed è docente per i corsi post-universitari della Istud Business School di Milano. Collaboratore della Rai, è autore e conduttore delle trasmissioni “Alle otto della sera”, “Le Meraviglie” e “Wikiradio”. Protagonista dei cicli di “Lezioni di Storia” nei teatri italiani, firma per le riviste “Archeo” e “Medioevo”, oltre che per il quotidiano “La Repubblica”. Fra i suoi numerosissimi libri, “Marco Polo. Storia del mercante che capì la Cina” (Editori Laterza), che viene qui presentato. Ha inoltre recentemente dato alle stampe il saggio “Marco Polo. Un viaggiatore fra due rivoluzioni”, nel volume di studi internazionali Ego Marcus Paulo volo et ordino. I segreti del testamento di Marco Polo (ed. Biblioteca Marciana-Mibact, Venezia 2017, seconda edizione Venezia 2019).

Molti dei suoi testi sono stati tradotti in inglese, francese e tedesco.

In pubblicazioni miscellanee è autore di oltre trecento fra articoli o saggi di carattere scientifico e/o divulgativo.

LA LECTIO DI VITO BIANCHI:

Marco Polo è un personaggio di cui, in realtà, nonostante la popolarità, si sa poco e male. Mercante giramondo, autore del “Milione”, avventuriero che raccontò la Cina all’Occidente, Marco Polo è stato certamente tutto questo, ma anche molto altro: la sua vita non si esaurisce nel meraviglioso racconto delle sue peripezie di viaggio. Nel suo intervento, Vito Bianchi ripercorre la storia di un uomo coraggioso e intraprendente, che visse in un delicato momento di passaggio per i destini dell’Oriente e dell’Occidente. Di porto in porto, di oasi in oasi, muovendosi fra villaggi e città incredibili, il viaggiatore veneziano riuscì a diventare il simbolo di un mondo in trasformazione, l’eroe di un Medioevo caratterizzato da una prima, grande forma di globalizzazione. Marco Polo dovette rivelare all’Europa cosa fosse il Levante, squarciando la miopia dell’Occidente, esortandolo a guardare più in là.

– 4 settembre, h20

PERFORMANCE DI DANZA CONTEMPORANEA DI LUCIANO NUZZOLESE

Luciano Nuzzolese, danzatore e performer.

Un assolo che sviluppa le architetture possibili del corpo, percorre le vie della città che abitiamo intimamente e le sue articolazioni organiche. Frutto della lettura de Le Città invisibili, la performance vuole dare una visione nuova delle regole che sono alla base dell’equilibrio tra apparato interno e ambiente esterno e di come esse possono essere sovvertite in nome di un universo più tragico, destabilizzante e disarticolato.

– 5 settembre, h18

CONVIVIO/VIOLENT SCENES

Serata conclusiva di convivialità e lettura “spontanea” de Le Città invisibili accompagnata dalla musica dal vivo dei Violent Scenes.

Incontro con gli artisti e rinfresco.”