A Sant’Angelo di Avigliano torna, il 30 dicembre, il “Presepe vivente”

“Torna nella frazione di Sant’Angelo di Avigliano la sesta edizione del “PRESEPE VIVENTE”. La piccola frazione lucana è pronta ad accogliere, come ormai da tradizione, l’immancabile appuntamento curato dalla Parrocchia Maria SS. del Carmelo preannunciandosi anche quest’anno come una forma di attrazione culturale e turistica molto rilevante per il territorio. L’evento a carattere religioso e culturale, in programma per sabato 30 dicembre ed è il risultato del lavoro dell’intera comunità che, per il sesto anno consecutivo, ha lavorato in sinergia, presentandovi un progetto comune di riscoperta del senso più autentico del Natale.” Lo si legge in una nota degli organizzatori che così prosegue: “Protagonista indiscusso della serata sarà il racconto della nascita di Gesù, secondo la lettura del Testo Sacro, calato nel contesto della piccola comunità in modo da far riscoprire i mestieri e le antiche tradizioni aviglianesi del periodo natalizio, attraverso l’arte e la semplice vita dei pastori. Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 tra le particolari stradine di Sant’Angelo riprendono vita i mestieri e le tradizioni folkloristiche dell’antica Betlemme e della frazione stessa del territorio di Avigliano nel periodo Natalizio. Con una passeggiata per le Vie di Betlemme sarà possibile ripercorrere la strada che ha condotto Maria e Giuseppe alla grotta della Natività, divenuta poi la culla più importante dell’umanità. La rappresentazione del “Presepe Vivente” prevede la partecipazione di circa cento attori della comunità stessa che vi faranno immergere nell’atmosfera dell’antica Betlemme.

Le grandi sceneggiature e le numerose novità contribuiscono a ricreare una sceneggiatura perfetta che con un tocco di immaginazione vi faranno respirare la magia del Natale. Questa edizione rappresenta la crescita di un gruppo e di conseguenza di una comunità ricca di valori.”

