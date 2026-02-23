A Sanremo 2026, la Basilicata protagonista con la veterana Arisa e l’esordiente Chiello.

Ancora poche ore ed avrà inizio la maratona nazional popolare della canzone italica (dal 24 al28 febbraio) del Festival di Sanremo, giunta alla 76^ edizione. Manifestazione in cui le canzoni sono oramai da tempo surclassate dallo show, con polemiche spesso alimentate ad arte per attrarre l’attenzione generale…che avrebbe ben altro di più importante in verità di cui occuparsi. Ma è uno dei riti classici di questo Paese a cui sono in pochi a sottrarsi. Salvo archiviarlo nel dimenticatoio. Infatti, se vi chiedessero al volo di ricordare chi ha vinto l’edizione dello scorso anno, dubito che la maggior parte lo ricordi (per la cronaca: ha vinto Olly (nella vita Federico Olivieri) con la canzone “Balorda nostalgia“….mentre quasi tutti lo ricordano essere stato il festival della rivelazione di massa di Lucio Corsi e la sua “Volevo essere un duro“, che arrivò secondo). Anche quest’anno il battage è iniziato da tempo con la campagna “tutti cantano Sanremo” e le polemiche intorno ai co-conduttori. Con la vicenda del comico Andrea Pucci, invitato da patron Carlo Conti, ma poi ritiratosi causa polemiche per il suo profilo artistico un po sessista. Ritiro che ha provocato una irata levata di scudi nientepocodimenoche a sua difesa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente del Senato Ignazio La Russa….che hanno sparlato di censura senza un censuratore e un censurato. Ma tutto fa brodo….tanto per polemizzare. Per quanto riguarda la gara, sono 34 gli artisti che vi parteciperanno: 30 nella “Sezione Campioni” e 4 nella “Sezione Nuove Proposte”. Nella prima due sono gli artisti di origine lucana. La oramai veterana ARISA che ha esordito al Festival di Sanremo nel 2009 vincendo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Sincerità, per poi conseguire una seconda vittoria nel 2014 nella categoria “Big” con la canzone Controvento. Quest’anno è in gara con il brano “Magica favola“. E in gara tra i “Big” quest’anno per la prima volta ci sarà un altro artista lucano, CHIELLO (nome d’arte di Rocco Modello, da Venosa, classe 1999), con il brano “Ti penso sempre“, sebbene lo stesso abbia già calcato il palco dell’Ariston nel 2025 come ospite durante la serata delle cover, duettando con Rose Villain sulle note di “Fiori rosa, fiori di pesco”. Nell’augurare un in bocca al lupo a tutti e due gli artisti, c’è da registrare il caloroso supporto all’esordiente Chiello da parte del Comune natio. Infatti, sulla pagina social ufficiale del Comune di Venosa è apparso questo post: “VENOSA FA IL TIFO PER CHIELLO ” “Dal 24 al 28 febbraio 2026, nei giorni del Festival di Sanremo, la nostra comunità avrà un’occasione speciale per dimostrare, con un gesto semplice ma potente, quanto sa essere unita.

Il nostro giovane concittadino Chiello, orgoglio di Venosa, salirà sul palco più importante della musica italiana portando con sé non solo la sua arte, ma anche l’anima, la storia e l’identità della nostra terra.

👉 Invitiamo tutti a sostenerlo durante tutte le serate del Festival attraverso il televoto.

Un piccolo gesto.

Un voto inviato da casa.

Un minuto del nostro tempo.

Ma insieme, questi piccoli gesti possono trasformarsi in un grande risultato. Possono diventare un segnale forte, una dimostrazione concreta che Venosa e tutto il territorio credono nei giovani, nei talenti e nei sogni.

📣 Rivolgiamo un appello a tutta la comunità:abbiamo inoltrato inviti

👉alle scuole, affinché sensibilizzino studenti e famiglie;

👉ai sindaci dei comuni vicini, perché condividano questo messaggio;

👉alle parrocchie e alle associazioni, perché diffondano l’invito;

👉a tutti i cittadini, perché coinvolgano amici e parenti tramite social, WhatsApp, SMS o anche una semplice telefonata.

📅 Dal 24 al 28 febbraio facciamo sentire la nostra voce.

💛 Facciamo sentire il nostro sostegno.

🤝 Facciamo sentire che Venosa e il territorio circostante sono uniti.

Perché quando una comunità si stringe attorno a uno dei suoi figli, nessun traguardo è troppo lontano.

Con orgoglio e partecipazione,

Comune di Venosa”. BENE, a questo link una guida delle cinque serate: https://www.rainews.it/articoli/2026/02/sanremo-2026-il-programma-completo-delle-cinque-serate-gara-ospiti-e-votazioni-59b745a9-04eb-4fbe-9122-341752b77841.html

