A San Mauro Forte una…”Serata magica” con Villaggio di Babbo Natale e associazioni in mostra

Venerdì 22 dicembre -con inizio alle 17,00 – in Piazza Monastero a San Mauro Forte, è stata organizzata quella che i promotori hanno definito una “Serata magica“. “Un evento” assicurano gli organizzatori che “illuminerà” la piazza in una “serata speciale, pensata per portare l’atmosfera del Natale.” Per l’occasione, infatti, “La piazza si trasformerà in un incantevole Villaggio di Babbo Natale, dove grandi e piccini potranno immergersi nell’atmosfera natalizia con luci scintillanti, decorazioni festose e tante sorprese!” Inoltre, “Sarà presente anche un punto informativo dedicato alle associazioni locali (AVIS, Associazione VOLA, SOCIETÀ OPERAIA DEL MUTUO Soccorso, ASD NUOVA SAN MAURO), che offrirà a tutti l’opportunità di conoscere da vicino le iniziative e le attività che ciascuna di esse propone: ci sarà la possibilità di iscriversi, partecipare attivamente e dare un contributo positivo alla nostra comunità.” Ma non solo, gli organizzatori assicurano che “la serata sarà animata da musica, spettacoli e altre sorprese che renderanno questa esperienza indimenticabile per tutti i presenti.” Bene, non resta che non mancare all’appuntamento.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.