A San Mauro Forte per “Il Campanaccio 2023” anche Giobbe Covatta e i Sud Sound System

Fervono i preparativi e gli ultimi dettagli per la edizione 2023 de “Il Campanaccio”, la tipica manifestazione che si svolge a metà gennaio di ogni anno nel Comune di San Mauro Forte (Matera). E’ stato reso noto da poche ore il ricco programma che si snoderà per una ventina di giorni, esattamente dall’8 al 28 gennaio 2023, con il clou che è previsto nella giornata (che la tradizione vorrebbe fosse il 16, ma che -da anni, da quando una amministrazione poco brillantemente decise che era meglio il sabato- non è più tale) del 14 gennaio 2023.

In tale giornata (ma anche in quelle immediatamente precedenti e successive) le vie del paese saranno rumorosamente e festosamente attraversate da singoli “liberi suonatori di campanacci” o riuniti in più o meno nutrite squadre che – alle ore 20,30 – si raduneranno in Piazza Caduti per la Patria da dove sfileranno sino a Largo Monastero in cui saranno premiate con una targa dall’Amministrazione cittadina. Questa intensa giornata, in cui saranno disponibili per i visitatori numerosi stand gastronomici con le prelibatezze del luogo e la sagra delle fave “arrappate“, sarà conclusa da un concerto (previsto alle ore 22,30) dei Sud Sound System (storico e combattivo gruppo salentino di musica raggamuffin e dancehall reggae che combina ritmi giamaicani e sonorità locali, come l’uso del dialetto e le ballate di pizzica e tarantella).

Come dicevamo, però, il programma di questa prima edizione messa in campo dalla nuova amministrazione comunale insediatasi a fine settembre scorso è ambizioso e parte dall’8 gennaio con la inaugurazione -nel pomeriggio alle 18,00- a Palazzo Arcieri di una mostra d’arte permanente a cui seguirà il blocco centrale racchiuso dalla programmazione delle singole giornate che vanno dal 13 al 16 gennaio. Il 13 -tra le altre iniziative- è prevista la mostra di lavori “Il campanaccio sostenibile” realizzati dagli alunni del locale istituto comprensivo, nonchè un incontro con il Sindaco di Matera per un “Patto di amicizia” tra le due comunità, l’inaugurazione della mostra “I riti e i miti” con le opere in ferro battuto del maestro Rocco Giammetta e un incontro sull’antropologia con il professor Ferdinando Mirizzi dell’Unibas. E oltre che dai liberi suonatori di campanacci, le vie del centro -in cui saranno aperti stand gastronomici- saranno allietate da una street band, mentre in serata è previsto il concerto di Francesco Tomacci e gli orchestrali della Cupa.

Il 15, si svolgerà la 10^ edizione del premio “Torre normanna” curato dalla Pro Loco con cui si assegnano riconoscimenti a sammauresi sparsi per il mondo che si sono distinti nella loro professione (questa volta tra i premiati la giornalista e scrittrice Isa Grassano di cui è appena uscito l’ultimo romanzo “Come un fiore sul quaderno” ed operatrice sanitarie che operano in strutture pubbliche dell’Italia).

Ma tale riconoscimento è anche assegnato ad altre personalità lucane (in passato a Carmen Lasorella, Antonio Infantino, Don Marcello Cozzi, Franco Selvaggi, Graziano Accinni) e quest’anno toccherà a Dino Paradiso.

Nella giornata del 16, oltre alla presenza di stand e liberi suonatori di campanacci, è previsto un dibattito sul PNRR quale opportunità di rilancio per i piccoli comuni, evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Circolo La Scaletta di Matera. Quindi, poi, il 21 gennaio in cui avrà luogo una peace teatrale della Compagnia Stabile di Bellizzi che porterà in scena – nel salone parrocchiale- “Avanspettacolo” un’opera scritta e diretta da Antonio e Maria Sannino. L’ultimo appuntamento con il botto, è previsto per il 28 gennaio in cui ci sarà -alle 20,30 con un suo spettacolo- il comico, attore, scrittore, commediografo, nonchè ambasciatore di AMREF e testimonial di Save the Children, Giobbe Covatta.

Nel manifesto sottostante, ma soprattutto dalla pagina facebook ufficiale dell’evento https://www.facebook.com/ilcampanaccio.sanmauroforte/ , il dettaglio del programma de “Il Campanaccio 2023” e tutte le informazioni utili per parteciparvi: