A San Mauro Forte, domani, giornata dedicata alla transumanza delle mandrie.

Di transumanze in Basilicata se ne è parlato molto, specie in occasione delle candidature alle ultime elezioni regionali, dove sono stati abbondanti i “capi” e capetti che si sono spostati verso pascoli ritenuti più convenienti per la propria panza, e senza tanta creanza, giusto per la rima. Ma a San Mauro Forte, domani, la giornata sarà dedicata ad una transumanza molto più nobile di quella per la sopravvivenza del cacicco di turno, ma dell’originale. Quella che da sempre fanno gli allevatori che spostano le proprie bestie per assicurare loro pascoli migliori su cui cibarsi, con il variare delle stagioni. In una nota diffusa per l’occasione si legge, infatti, che: “E’ tempo di transumanza per gli allevatori lucani; è il momento cioè di condurre le mandrie verso i più verdi pascoli di montagna. Occasione di festa e convivialità ,ma anche di riflessione, la giornata di dibattiti e degustazioni per discutere dell’antica pratica e dei suoi benefici sugli animali in programma domani a San Mauro Forte, organizzata dalla Regione Basilicata, dal Comune e dall’Associazione regionale degli allevatori. L’evento dal titolo “La storia in cammino sulle vie di San Mauro Forte” prenderà il via in mattinata con il passaggio, previsto intorno alle 10.30 delle mandrie transumanti per le vie del paese. Pastori ed animali termineranno il cammino nei pressi della fontana cittadina dove saranno consegnate delle targhe premio agli allevatori transumanti. A fare da contorno all’iniziativa una serie di eventi che avranno inizio alle 11 e 30 con l’apertura degli stand enogastronomici per degustare i prodotti locali, cui seguirà quella dei laboratori didattici dedicati alla caseificazione ed alla preparazione della pasta fresca ed, immancabile, la sfilata dei liberi suonatori di campanacci per le vie di San Mauro Forte. Al centro della giornata, anche il convegno, sulla transumanza in programma dalle 17.00. Prenderanno parte al dibattito Raffaele Beccasio della Regione Basilicata, che avrà il compito di moderare ed introdurre gli interventi di Nicola Giuseppe Savino, sindaco di San Mauro Forte; Palmino Ferramosca , presidente dell’ Ara Basilicata e dei rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni agricole. Discuteranno poi del ruolo del pastore a presidio e tutela del territorio lucano e delle opportunità di valorizzazione delle aree interne connesse alla transumanza Franco Carbone, direttore dell’Ara lucana; Luigi Fanelli della Regione Basilicata; Marco De Biase di Legambiente Basilicata; Patrizia Minardi del Fai e Serenella Gagliardi di Slow Food Basilicata. A concludere, l’intervento dell’assessore regionale all’agricoltura e poi ancora, degustazioni ed intrattenimento musical.”

Ricordiamo che su questa antica pratica, solo qualche settimana fa, sempre a San Mauro Forte, l’Associazione IRIS ha organizzato una cosiddetta “giornata esperenziale” dedicata ad un gruppo di turisti (https://giornalemio.it/cronaca/san-mauro-forte-mt-con-iris-sboccia-lesperienza-della-transumanza/).