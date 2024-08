A San Gregorio Magno (SA) 31^ edizione di Baccanalia”, con la Patan C’nzuat e il Peperone Crusco

La comunità di San Gregorio Magno, comune del salernitano situato nell’alta valle del Tanagro in prossimità del confine con la Basilicata, comunica -in una nota- che punta al raddoppio delle De.Co. (denominazione comunale) e nel presentare la Patan C’nzuat, annuncia il Peperone Crusco. “Domenica 25 agosto 2024 -si legge nel comunicato- ci sarà la celebrazione delle “Patan C’nzuat”, il piatto tipico del territorio al quale è stato attribuito la Denominazione Comunale. L’evento è inserito nel programma della 31° edizione di Baccanalia, la manifestazione enogastronomica organizzata a San Gregorio Magno. Lo show cooking dedicato alla “Patan C’nzuat” sarà preceduto da un convegno sul futuro delle comunità rurali. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 20 nella maestosa cornice di via Bacco al cospetto della Commissione De.Co. del Comune di San Gregorio Magno presieduta dall’Assessore Piero Simoniello e composta dal professor Vincenzo Peretti, dall’agronomo Giuseppe Russo, dai rappresentanti del territorio Gerardo Frunzi, Vito Alexandro Freda, Gennarino Robertazzi, Rosario Cavallo e dal giornalista Quintino Di Vona.”

“La prima serata dell’evento Baccanalia” – dichiara Piero Simoniello, assessore e presidente Commissione De.Co. – “ha già fatto registrare, in termini di presenze, numeri importanti: oltre 5.000 presenze. Segnale, questo, importante per il territorio oltre che per i cantinieri che, continuando a credere nell’evento, hanno deciso di aprire circa 50 cantine. Questa 31^ edizione di “Baccanalia” vuole essere lo spartiacque tra ciò che era considerata una sagra e ciò che vogliamo diventi un evento enogastronomico di rilevanza Nazionale. Grazie al lavoro degli organizzatori quest’anno il borgo aprirà le sue porte a tutta una serie di eventi che inizieranno nel primo pomeriggio e si concluderanno a fine serata. Nella serata dedicata alla “Patan C’nzuat”, oltre allo show cooking, verrà ufficialmente rilasciata l’autorizzazione all’uso della De.Co. alle cantine che si sono attenute scrupolosamente al disciplinare. La serata è l’occasione giusta per presentare il nuovo progetto De.Co. “Peperone Crusco di San Gregorio Magno” complemento importantissimo della pietanza “Patan C’nzuat” ed alimento altrettanto rappresentativo del territorio. Nell’invitarvi a venire a San Gregorio Magno, auguro buona Baccanalia a tutti“.