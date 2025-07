A San Fele torna “U Zitë e A Zitë”: tradizione, emozione e comunità

Il borgo lucano di San Fele si prepara a rivivere una delle sue tradizioni popolari più emozionanti: “U Zitë e A Zitë”, la rievocazione del matrimonio sanfelese, in programma domenica 27 luglio 2025. L’iniziativa, organizzata per il secondo anno consecutivo dall’associazione Pro-MUOVERE San Fele, nasce come un sentito omaggio alle nostre nonne, a quella generazione che ha vissuto il matrimonio come un momento sacro ma anche profondamente comunitario. È per questo che si è scelto di ambientare la rievocazione negli anni ’60 e ’70, con abiti, gesti e riti che rievocano fedelmente quel tempo.

La manifestazione trae ispirazione dalle prime due edizioni realizzate 18 anni fa dall’associazione Gli Amici di Padre Pio, che mise in scena il rito del matrimonio sanfelese in epoche ancora più antiche. Per correttezza e riconoscenza, ne citiamo il contributo: è anche grazie a quella esperienza che oggi Pro-MUOVERE ha potuto riprendere e rinnovare questo racconto di paese, portandolo più vicino ai ricordi ancora vivi nella memoria collettiva.

“U Zitë e A Zitë” è molto più di una rievocazione: è una celebrazione dell’identità, della memoria e del senso di comunità. È un’occasione per ritrovarsi, per sorridere, per raccontarsi e per far scoprire ai più giovani la ricchezza delle tradizioni popolari di San Fele.

Programma :

Ore 17.30 – Raduno in Via Santa Lucia

Partenza del corteo nuziale in abiti d’epoca lungo il centro storico, passando per Piazza Garibaldi fino alla Chiesa Madre.

Ore 20.00 – Cena in Piazza Cesare Gaudiosi con piatto tipico della tradizione, musica folk e popolare dal vivo, balli e convivialità.

L’evento è aperto a tutti: cittadini, visitatori, turisti e abitanti dei paesi vicini sono invitati a scoprire le tradizioni di San Fele, gustare i sapori autentici della nostra cucina e vivere insieme un pomeriggio di emozione, festa e memoria condivisa.

Per info e contatti :

Associazione Pro-MUOVERE San Fele

📩 promuoveresanfele@gmail.com

📩 miriam.digianni@hotmail.it