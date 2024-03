A Salandra e Potenza gli ultimi 2 appuntamenti con “I LOVE THE BRONX 3”

“Continua l’avventura di I LOVE THE BRONX 3 il progetto teatrale prodotto dalla rete “Underground” (Fargo Produzioni, Onirica S.r.l. e Blu Magma Factory) con il sostegno della Regione Basilicata, che da due anni dà voce alle periferie della Basilicata.” Lo si legge in una nota in cui si ricorda che trattasi di “Un lavoro di ricerca che, partendo da un progetto di residenza artistica per attori, nel tempo, si è ampliato sino a trasformarsi in una antologia che continua a raccogliere storie inespresse, a puntare i riflettori sulla periferia lucana e i suoi abitanti. Una terza edizione inaugurata con due eventi lo scorso dicembre: il laboratorio esperienziale indirizzato ai ragazzi e alle ragazze delle classi V dell’ IIS Bernalda nell’ambito di “Intersezioni” (in collaborazione con Metapontino Music & Film Network) e con lo spettacolo teatrale andato in scena nell’ambito della rassegna “Voci dalla Basilicata” presso il Cineteatro Guerrieri di Matera, con la partecipazione dell’attrice Annarita Colucci che durante lo spettacolo ha ripercorso le tappe salienti del progetto, portando sul palcoscenico la vita quotidiana, la meraviglia e le difficoltà dei tanti bronx a noi vicini. Per comprendere appieno croci e delizie di chi resiste e di chi ha lasciato – ma non dimenticato! – queste aree lontane da stereotipi I LOVE THE BRONX 3 propone due nuovi incontri: Domenica 17 marzo (ore 18.30 e replica alle 20.30) a Salandra (MT) presso la Sala Consiliare andrà in scena Appunti sulle periferie interiori (testi di Anna Maria Lagani e Maria Cristina di Stefano) con Giuseppe Ragone (attore) e Nicola Ragone (regista e ideatore del progetto) e le musiche di Rocco Mentissi, con il patrocinio del Comune di Salandra. Lunedì 18 marzo a Potenza presso Broxlab workspace (ore 17.00) con il giornalista e scrittore Sergio Ragone. Questi ultimi due appuntamenti di I LOVE THE BRONX 3 saranno propedeutici al quarto capitolo del progetto che prenderà corpo nel corso dell’anno e sarà dedicato, ancora, alla riqualificazione dei luoghi dimenticati. Attraverso le arti e il teatro proseguirà il processo di rigenerazione urbana – in atto sin dalla prima edizione – per garantire un nuovo utilizzo delle strutture dismesse (come carceri abbandonate, ex mattatoi e basi militari in disuso ecc.) e luoghi non convenzionali. Programma:

Salandra (Mt) – 17 marzo ore 18.30 – Sala Consiliare (in replica alle 20.30)

Appunti sulle periferie interiori (testi di Anna Maria Lagani e Maria Cristina di Stefano).

Con Giuseppe Ragone e Nicola Ragone. Musiche: Rocco Mentissi.

Potenza – 18 marzo ore 17.00 – Broxlab workspace

Conferenza – spettacolo con Nicola Ragone e Sergio Ragone.”

