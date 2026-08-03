A Ruoti l’edizione 2026 della Giornata dell’Emigrante

Il Comune di Ruoti, in collaborazione con la Pro Loco Ruoti e Slow Food, presenta con una nota “l’edizione 2026 della Giornata dell’Emigrante” che in realtà è una due giorni che si svolgerà “martedì 4 e mercoledì 5 agosto” con il seguente programma.

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟒 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 – 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞: Apertura dei festeggiamenti con Slow Food: passeggiata culturale ed enogastronomica del territorio (ore 18:00), cooking show con i ristoratori Slow Food (ore 20:30) e degustazione con dibattito (ore 21:00). La preparazione della pasta tradizionale sarà curata dal gruppo donne ruotesi “Recupero Tradizioni Ruotesi”, con intrattenimento musicale a cura di Terry Salvia.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 – 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞: La giornata clou dedicata agli emigranti si aprirà con la Santa Messa nella Chiesa di San Vito (ore 11:30), seguita dal tradizionale Pranzo dell’Emigrante con musica di Terry Salvia e lo spazio Slow Food dedicato al pane (ore 13:00).

Alle ore 20:00 spazio a dibattito e testimonianze, con gli interventi del Sindaco di Ruoti Franco Gentilesca, della Presidente della Pro Loco Federica Nardiello e dei ruotesi emigrati, seguiti dalla cerimonia di conferimento degli encomi.

A chiudere la serata, alle ore 21:30, il grande concerto di Mafalda Minnozzi, accompagnata da Paul Ricci alle chitarre, con lo spettacolo “‘Merica – Dalla partenza al ritorno”, un viaggio musicale ed emozionale nella storia dell’emigrazione italiana.”

Per il Sindaco Franco Gentilesca: “La Giornata dell’Emigrante è per noi un momento di grande valore, un’occasione per riabbracciare idealmente e concretamente tutti i ruotesi che vivono lontano dalla loro terra. È un appuntamento che rinnova ogni anno il legame profondo tra la nostra comunità e chi, pur avendo scelto altre strade, porta sempre Ruoti nel cuore.”