A Rotondella, TrasformArte in Love

TrasformArte in Love è il titolo del nuovo appuntamento con l’arte del prossimo sabato 15 febbraio alle 19 a Casa Ielpo targato Le Vorie, l’associazione culturale che promuove l’arte e la bellezza nel territorio di Rotondella e non solo. Dopo l’edizione on line e i diversi appuntamenti a tema degli ultimi anni, -si spiega in una nota- l’associazione propone di soffermarsi sul tema dell’amore attraverso l’arte. Come ogni volta saranno i cittadini a “trasformarsi” in opere d’arte, rendendo vive le stesse, immaginando anche l’artista nello studio con i modelli e le modelle nel momento in cui le ha realizzate. Saranno oltre dieci le opere interpretate dai partecipanti, che spaziano da opere contemporanee di Banksy a tutto il panorama dell’impressionismo europeo di fine ottocento da Zandomeneghi a Van Blaas. L’evento si svolge all’interno di Casa Ielpo, il palazzo storico della famiglia omonima che ha dato i natali all’amato Nicola Ielpo, direttore della Zecca dello Stato e inventore della moneta bimetallica della 500 lire. Casa Ielpo si trova accanto al Museo Numismatico dove è possibile ammirare la collezione di monete e medaglie donate dalla famiglia.” “Una location stimolante”, l’ha definita il presidente de Le Vorie Rosanna Persiani, “già sfondo di set cinematografici, che ci ha portato a ricercare tutta una serie di opere d’arte, anche di artisti meno conosciuti, che si sono amalgamate perfettamente con le ambientazioni delle sale. Un percorso inclusivo, come sempre accade nei nostri eventi, dove sono diverse le età dei partecipanti, così come sono diverse le nazionalità. Sarò io la guida al museo e cercheremo di accompagnare i visitatori in questo viaggio attraverso differenti espressioni e manifestazioni dell’amore. Un sentito ringraziamento alla famiglia Ielpo che ha aperto le porte al nostro progetto e speriamo di far emergere con forza il messaggio virgiliano che l’amore trionfa su tutto”. Passione, amore, pace, amore materno, amicizia. Un mix di interpretazione e poesia dove l’arte torna ad essere il linguaggio preferito da Le Vorie per proporre riflessioni profonde con la leggerezza e l’incisività del linguaggio universale dell’arte stessa.”

