A Rotondella -dal 25 al 31 agosto- il Campo di legalità “Oltre l’Atlantide”

Rivolto ai giovani della Basilicata e organizzato da Spi Cgil di Matera, Circolo Arci “La Tarantola” di Rotondella e dalla Rete degli studenti medi di Basilicata, a Rotondella (Mt) è in programma -dal 25 al 31 agosto 2025-il Campo di Legalità dal titolo “Oltre l’Atlantide: costruire bellezza con la legalità – Allenare lo sguardo per riconoscere non solo ciò che è, ma ciò che potrebbe essere” . Lunedì 25 agosto 2025 -alle ore 18 in Piazza Unità d’Italia- a Rotondella si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma dell’evento. “L’iniziativa, -si spiega in una nota- patrocinata del Comune di Rotondella, con il sostegno dei regionali dello Spi Cgil Nazionale e Regionale, dell’Arci Basilicata e l’adesione delle Associazioni (Anpi prov. Matera, Circolo Legambiente Policoro, Cittadinanza attiva Basilicata, Scanziamo le Scorie, Migranti tutti), entra per la prima volta all’interno del Circuito Nazionale dei Campi di legalità 2025 condivisa con Libera, Arci e tante associazioni del Terzo Settore ai quali partecipano attivamente centinaia di giovani all’interno di momenti di incontro e scambio intergenerazionale. Il campo trae ispirazione dal dialogo sulla bellezza di Peppino Impastato, nel celebre film “I cento Passi” di Mario Tullio Giordana. La bellezza, la capacità di riconoscerla, ponendo l’attenzione sulla cura dello sguardo. Tutto parte dallo sguardo, è necessario allargarlo, andando oltre gli atteggiamenti bulimici/famelici, ma esercitandolo con gradualità. Noi sappiamo che il nostro sguardo ci fa vedere delle cose, ma ce ne nasconde altre, sembra quasi un gioco, allora dobbiamo allenarci a vedere e a non vedere. Il programma del Campo “Oltre l’Atlantide: costruire la bellezza con la legalità”, con gli incontri, le visite, seminari sul tema del paesaggio e della legalità, intende percorrere traiettorie di approfondimento: 1. la memoria dell’internamento civile fascista e dei campi di concentramento allestiti nelle colonie confinarie, a partire dalla costituzione della colonia di Pisticci e della sua successiva trasformazione in campo di concentramento; 2. la formazione ambientale a partire dal territorio e il rapporto con l’esperienza industriale della Basilicata; 3. il Convegno/seminario: “Costruire la bellezza della legalità – L’impegno civico come esercizio del vissuto di comunità”. PROGRAMMA :

Lunedì

25 agosto 2025 – Lo sguardo che scopre

Mattinata – Arrivo e sistemazione in struttura

Pomeriggio – Escursione al belvedere/ Torre della Biblioteca: osservazione guidata del

paesaggio

– Ore 18.00 – Piazza Unità d’Italia – Rotondella

Conferenza Stampa – presentazione del programma

· Serata – Osservazione del tramonto

A cura del Circolo Arci Rotondella

– Ore 20.30 – Piazza Unità d’Italia – Rotondella

Proiezione Cento Passi e dibattito sulla “bellezza come rivoluzione”

Introduce: Claudio Persiani – Arci Rotondella

Intervento di Marcella Stagno dell’Associazione Peppino Impastato

Martedì

26 agosto 2025 – Lo sguardo che indaga

· Mattinata – ore 9.00 – Sogin: Racconti, Storie dell’eredità nucleare.

– ore 11.00 – Visita guidata nel Centro ENEA

A cura dello Spi Cgil , Filctem Cgil e FLC Cgil di Matera

· Pomeriggio: – Palazzo Ricciardulli

– Seminario: “Atlantidi moderne: quando il progresso lascia cicatrici”

– Visione “Maldagri2019” di Mimmo Nardozza e Salvatore Laurenzana

Presentazione a cura di Claudio Persiani – Arci Rotondella

– Aperitivo letterario – letture ad alta voce

Mercoledì

27 agosto 2025 – Lo sguardo che denuncia

· Mattinata – ore 10,30 – Piazza Unità d’Italia

– Testimonianze sull’industrializzazione di Basilicata (Valbasento,Tito scalo, Iesce, Melfi)

Maurizio Girasole – Enzo Rago – Operai metalmeccanici e chimici a confronto

· Pomeriggio: – La questione Ilva- Comitato Liberi e Pensanti/Malensangue – di Raffaella

Cataldi – Edizioni Alegre

– Visita al Museo Numismatico “Nicola Ielpo”

A cura del Circolo Arci di Rotondella

· Serata – Proiezione documentale della fotografia storica relativa all’industrializzazione

della Basilicata – Archivio fotografico della Cgil di Matera

Giovedì

28 agosto 2025 – Lo sguardo che ascolta

· Pomeriggio – ore 17.30 – Palazzo Ricciardulli

Convegno/seminario: “Costruire con la bellezza della legalità” – L’impegno

civico come esercizio del vissuto di comunità”

Venerdì

29 agosto 2025 – Lo sguardo che immagina

· Mattinata – Laboratorio di disorientamento: “Lo sguardo sul paese”

A cura del Circolo Arci di Rotondella

· Pomeriggio: – Laboratorio: “Confino politico e internamento civile nell’Italia fascista”

Carlo Spartaco Capogreco – Professore Ordinario di Storia Contemporanea

Unical

· Serata – Presentazione di pubblicazioni tematiche

Intervento dello Spi Cgil di Matera, Anna Salfi – Auser Emilia Romagna, Emilio

Chiorazzo e Vincenzo Dimilta

Sabato

30 agosto 2025 – Lo sguardo che agisce

Mattinata – Passeggiata nella Colonia confinaria di Bosco Salice (Pisticci): “Lungo le

storie dell’antifascismo – Storie di confinanti e partigiani ”

A cura dello Spi Cgil di Matera, Marco Di Pierro – Dottore in storia e

studioso della materia

· Pomeriggio – Piazza Unità d’Italia

Laboratorio di ascolto: “Le parole che raccontano le storie occulte: il Caso di

Giuseppe Passarelli”. Interventi della famiglia e Chicca D’Alessandro

– Seminario sulla fotografia antropologica – Elena Zottola del Collettivo Radura di Latronico (Pz)

– Aperitivo musicale

Sabato

31 agosto 2025 – Lo sguardo che agisce

Mattinata – Belvedere

– Resoconto dell’esperienza (analisi e impegni futuri): azione simbolica finale

con installazione artistica collettiva o firma di un “Patto per la bellezza”.

– Saluti e “Biglietto lasciato prima di non andar via”