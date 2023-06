A Roma presentazione libro di Nicola Pavese “Matera. La Basilicata e le FS. Storie….”

Sarà presentato a Roma -mercoledì 28 giugno alle ore 18,00– presso il circolo Belle Arti in via Flaminia 158 (nei pressi di piazza del Popolo) il libro “Matera. La Basilicata e le FS. Storie di autolesionismo e di ritardi di una regione del Sud”, di Nicola Pavese (con prefazione di Carmen Lasorella). “La manifestazione romana, –si spiega in una nota- organizzata con la collaborazione dell’Associazione Lucana, vuole ripercorrere il complesso cammino per far arrivare nella Città dei Sassi le rotaie statali e, nel contempo, evidenziare le diverse occasioni perse, negando quello sviluppo al quale tendono l’Associazione “Matera Ferrovia Nazionale” e le persone più sensibili della politica, del sindacato, del mondo produttivo e culturale. E’ prevista la partecipazione di Eleonora Locuratolo (pres. dell’associazione lucana di Roma), del giornalista Michele Rutigliano, del direttore del Centro Studi Fcl Cgil della Capitale) Pino Salerno, e dell’autore della pubblicazione Pavese. Nella seconda parte della manifestazione sul tema “Potenzialità turistico-culturali, Trasporti e sviluppo della Basilicata”, dialogheranno l’attore, sceneggiatore e regista Domenico Fortunato, il giornalista e scrittore Andrea Di Consoli e Franco Rina, giornalista de LA7 e direttore di Cinemadamare. Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Viti, consigliere SviMez. Nuovi obiettivi di crescita e di sviluppo della Basilicata sono necessari e vi possono concorrere proprio le infrastrutture ferroviarie e stradali, rendendo possibili collegamenti alla linea Bari-Taranto, alle aree industriali lucane e alle aree interne della regione. La pubblicazione di Pavese sarà presentata prossimamente a Torino, Potenza, Lagonegro, nel Metapontino e in altre località della Basilicata.”

