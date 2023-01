A Roma, nel 20° della morte di Sordi, l’evento “Sulle orme del Marchese del Grillo”

Segnaliamo, per chi vive o si recherà nella Capitale, un’iniziativa dell’ Associazione Culturale Conte Mascetti in programma, Sabato 25 Febbraio 2023, in occasione del 20° anniversario della scomparsa del grande attore trasteverino Alberto Sordi (24/02/2003), simbolo indiscusso della romanità nel mondo, con un evento tra leggenda e realtà che prevede una prima parte con un tour teatralizzato sui luoghi set del film “Il Marchese del Grillo” ed a seguire una proiezione al Rione Monti del capolavoro di Monicelli alla presenza di Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi rispettivamente scenografo e costumista vincitori entrambi proprio per il film in questione del David di Donatello. A seguire la nota degli organizzatori: SULLE ORME DEL MARCHESE DEL GRILLO IN RICORDO DI ALBERTO SORDI

“Sabato 25 Febbraio un evento tra leggenda e realtà con un tour sui luoghi del film e proiezione per celebrare il 20° anniversario della morte di Alberto Sordi

Dal tardo pomeriggio di Sabato 25 Febbraio una guida e due attori professionisti in costume d’epoca, si alterneranno e vi condurranno, con una visita teatralizzata, nei luoghi in cui il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone scherzi e vicissitudini. Da Largo Angelicum al Rione Monti scoprirete chi fosse davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi che frequentò in vita: dallo zio all’usuraio, dal ciabattino al carbonaro fino a Papa Clemente XIV. Non una classica visita guidata ma ad un vero spettacolo teatrale, innestato nel percorso, che vi permetterà di conoscere il “volto umano” dei personaggi storici che hanno vissuto in quell’epoca.

L’appuntamento proseguirà presso una sala meeting del Rione Monti con un veloce aperitivo di benvenuto e la proiezione de Il Marchese del Grillo alla presenza dello scenografo Lorenzo Baraldi ed alla celebre costumista Gianna Gissi che sono considerati la “coppia d’oro” del grande schermo (lo sono anche nella vita privata), entrambi vincitori del David di Donatello e del Nastro D’Argento proprio per Il Marchese del Grillo, con un lungo sodalizio con il maestro Monicelli (11 film) che ci racconteranno alcuni divertenti aneddoti e curiosità su questo cult senza tempo e dell’indimenticabile Alberto Sordi nel 20° anniversario della sua morte (24/02/2003).

Al termine, dopo un doveroso saluto alla casa del maestro Mario Monicelli in Via dei Serpenti 29, l’evento si concluderà (per max 40 partecipanti) con una cena a tema in una nota trattoria della zona con i piatti tipici della cucina romana ispirati al film ed ai personaggi del “Marchese del Grillo” il tutto annaffiato con un “vinello delle vigne del Mascherone” con il seguente menù: bruschetta all’olio ‘bono del marchese, rigatoni alla pajata, abbacchio allo scottadito, acqua, vino.

Vuoi sape’ la procedura (per prenotare)? Vai su https://www.eventbrite.it/e/520577079057

Appuntamento alle ore 17.30 in Largo Angelicum. Per informazioni cinema@supercazzola.it “.