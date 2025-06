A Roma, domani, manifestazione “Stop rearm europe – No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”

Domani a Roma, alle 14,00 da Porta San Paolo (Piazzale Ostiense), partirà il corteo, che si concluderà -intorno alle 17,30 al Colosseo, della manifestazione nazionale contro il riarmo promossa da Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia. Al corteo “NO a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”, che si svolge nel quadro della campagna europea “Stop Rearm Europe”, conta tra le proprie adesioni circa mille sigle in 18 paesi. Alla manifestazione, che fa parte degli eventi in programma nella settimana di mobilitazione europea, dal 21 al 29 giugno, e prevista in occasione del vertice della Nato a L’Aja, che proprio in quei giorni deciderà i dettagli del piano di riarmo da 800 miliardi deciso dall’Unione Europea (e che proporrà di aumentare le spese militari fino al 5% di Pil) è annunciata la partecipazione di Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, la CGIL e l’ANPI. Non ha aderito il Pd di Elly Schlein, evidentemente prigioniero delle ambiguità di un partito in cui continuano a convivere posizioni opposte anche in riferimento a temi esiziali come questi. Infatti, sembra che parteciperanno solo alcuni parlamentari del Pd a titolo personale, tra cui Scotto, Tarquinio, Strada e Ruotolo, con la segretaria che sarà impegnata con la riunione dei Verdi e dei Socialisti ad Amsterdam ed altri, come il senatore Filippo Sensi che dichiara “Sono rassicurato dal fatto che il Pd non aderisce né intende aderire alla manifestazione di domani che è una manifestazione sbagliata, strumentale e che mistifica la delicata situazione in cui viviamo“. E questo è un partito che aspira al governo… Nel frattempo che si schiariscono le idee, meno male che c’è chi organizza una piazza come quella di domani che assume una importanza maggiore, proprio alla luce della evoluzione (involuzione) dello scenario internazionale, rispetto a quando essa è stata concepita. Dopo il nuovo scellerato attacco di Israele all’Iran, con i bombardamenti incrociati tra i due Stati e un conflitto che potrebbe vedere a breve il coinvolgimento anche degli Stati Uniti. Una escalation che lascia sullo sfondo a consumarsi con minori luci accese sulle stesse: la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e il conflitto in Ucraina, per le quali una soluzione di pace non è nemmeno all’orizzonte. Con improbabili classi dirigenti europee che balbettano frasi e slogan di circostanza -contraddittori e spesso imbarazzanti- che sembrano oramai entrati in un lup guerrafondaio da cui sono incapaci di uscire. A fronte di tutto ciò che sembra portare diritto all’inferno l’umanità non rimane che la mobilitazione dei cittadini. Qualcuno ci prova e sarebbe il caso di non stare a guardare e sostenerli. Partecipando domani a Roma o anche nelle proprie città nelle occasioni che saranno organizzate. Facendo sentire la propria voce in ogni occasione. L’unica cosa che bisognerebbe evitare e di stare zitti e a guardare. E di credere alle fandonie che ci vengono propinate come giustificazioni della corsa ad armarsi fino ai denti o per attaccare uno Stato sovrano. Facendoci credere che sia lecito che Israele possa ammazzare deliberatamente i capi di governo e i massimi esponenti di un altro Stato. Dopo essersi macchiato le mani con l’assasinio ancora in corso di decine di migliaia di bambini e civili nella striscia di Gaza. Cosa bisogna aspettare ancora per dire basta?

Questa la piattaforma della manifestazione contro il riarmo: il testo dell’appello:

“In un mondo a pezzi, l’Europa reale dichiara di volersi preparare alla guerra e di voler preparare alla guerra la cittadinanza e le nuove generazioni. Nel frattempo l’Ue e il governo italiano continuano a partecipare e ad armare la guerra in Ucraina e sono complici di Israele, che si prepara all’invasione finale di Gaza e a portare a compimento il piano di eliminazione del popolo palestinese. Ma la maggioranza della popolazione italiana è contro la guerra, e ha diritto ad essere rappresentata” si legge nell’appello. “La sicurezza di cui abbiamo bisogno è sociale, climatica, democratica, comune. Ci opponiamo al sistema di guerra, alla corsa al riarmo, alla logica della geopolitica e dei blocchi culturali e militari, alla cultura di guerra, alla militarizzazione delle coscienze, del sistema formativo e dell’informazione. Combattiamo razzismo, patriarcato e repressione che il militarismo porta con sé. Il 21 giugno sarà una manifestazione aperta, plurale, accogliente e convivente. Ciascuno con i propri appelli e contenuti, mettiamo in comune ciò che ci unisce. E’ l’inizio di un percorso di lungo periodo da fare insieme, per darci più forza. Ci opponiamo al piano europeo di spendere altri 800 miliardi di euro in armi. Saranno 800 miliardi rubati. Rubati ai servizi sociali, alla salute, all’educazione, alla costruzione della pace, alla cooperazione internazionale, alla transizione giusta e alla giustizia climatica. Sarà un regalo solo ai produttori di armi in Europa, negli USA e nel mondo. Renderà la guerra più probabile, e il futuro più insicuro per tutti e tutte. Produrrà più debito, più austerità, più confini. Approfondirà il razzismo. Alimenterà il cambiamento climatico. Non abbiamo bisogno di più armi; non abbiamo bisogno di preparare altre guerre. Ciò di cui abbiamo bisogno è un piano completamente differente: sicurezza reale, sociale, ecologica e comune per l’Europa e per il mondo.”