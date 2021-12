Colori, sorrisi, maschere e tanta allegria con i figuranti alianesi che sabato 11 dicembre saranno a Roma, al mercato centrale, per una edizione nella Capitale che ha il ‘profumo’ di capitale italiana della cultura 2024. Una tappa e una presenza che il Paese dei calanchi e di Carlo Levi e di tanti progetti, che hanno fatto scoprire originalità e potenzialità, inserisce nel percorso di candidatura in vista della proclamazione a gennaio 2022. Il sindaco Luigi De Lorenzo, insieme ai concittadini, e ai tanti lucani sparsi per lo Stivale continua nelle attività di promozione. Forza Aliano.



IL COMUNICATO DELL’ EVENTO

Carnevale storico di Aliano in tour nei luoghi di Carlo Levi / Roma mercato centrale / via Giovanni Giolitti ,36

Sabato 11 dicembre dalle 18:30 al Mercato Centrale Roma prenderà il via la manifestazione del Carnevale Storico di Aliano.

Aliano è una piccola cittadina della Basilicata, un borgo che conta 897 abitanti conosciuto soprattutto per essere il luogo in cui lo scrittore Carlo Levi trascorse buona parte del suo periodo di confino per via della sua attività antifascista. Ne rimase talmente colpito che successivamente scelse di farsi seppellire proprio lì; del paesino di Aliano Levi scrisse anche nel suo romanzo “Cristo si è fermato a Eboli”, una delle opere più importanti della letteratura del Novecento, chiamandolo Gagliano, secondo la pronuncia locale. Il libro fu pubblicato nel 1945, l’autore torinese in Basilicata si scontrò con una realtà completamente diversa rispetto a quella a cui era abituato e la sua esperienza divenne un’occasione di riflessione sulla questione meridionale e la totale assenza dello Stato nel Mezzogiorno.



Ogni anno, in occasione del Carnevale, gli abitanti di Aliano si travestono e indossano le tradizionali maschere cornute che animano la festività e che nel novembre 2018 hanno portato al riconoscimento del Carnevale di Aliano tra i carnevali storici italiani, con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Anche la storia stessa del Carnevale di Aliano si intreccia con quella dello scrittore Carlo Levi, che così descrisse le maschere nella sua opera “Cristo si è fermato ad Eboli”: “Venivano a grandi salti e urlavano come animali inferociti, esaltandosi delle loro stesse grida. Erano le maschere contadine”.

Oggi Aliano è candidata a Capitale Italiana del libro 2022 e a Capitale Italiana della cultura 2024 durante la serata ne parleranno il presidente del mercato centrale Umberto Montano il sindaco di aliano luigi de Lorenzo è il presidente della provincia di Matera piero Marrese .

Da sempre il Mercato promuove la cultura in tutte le sue forme e quella di sabato 11 dicembre sarà un’opportunità per conoscere da vicino il Carnevale Storico di Aliano. La sfilata inizierà dalle 18:30 con le maschere arcaiche cornute e il gruppo di “pacchiane”; la sfilata sarà seguita alle 19:00 dall’esibizione del gruppo folk U Cirnicchiu all’interno del Mercato e alle 19:30 da quella de Gli Amarimai. A partire dalle 20:00 nello Spazio Fare sarà possibile assaggiare le specialità degli artigiani del Mercato insieme ad alcuni prodotti tipici della tradizione alianese: gli ingressi saranno contingentati e sarà richiesto il Green Pass per accedere. Alle 20:30 ci sarà una nuova esibizione de Gli Amarimai, seguita alle 21:30 da quella di U Cirnicchiu a chiudere la serata.