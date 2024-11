A Rionero in Vulture “Visioni d’Autore”, rassegna di poesia, letteratura e musica

Dal 16 novembre fino al 10 dicembre (alle ore 19:00) negli spazi di Alter Ego Live Pub e Zendè Food Drink Café a Rionero in Vulture, torna la quarta edizione di Visioni d’Autore, con quattro appuntamenti con la musica e la lettura. Si parte sabato 16 novembre con Donato Ennio Gagliastro, autore di La bellezza eroica. D’Annunzio e Ovidio; domenica 24 novembre l’Associazione Vulcanica ospiterà Lelio Camassa con Miranda o la fragranza dei trent’anni (Robin edizioni); sabato 30 novembre sarà la volta di Sergio Ragone con il suo Game Changer (Universosud edizioni); per finire martedì 10 dicembre con Erica Mou e il romanzo Una cosa per la quale mi odierai (Fandango Libri). Non solo libri per questa iniziativa che vedrà l’ensemble di voci e chitarre Animae Amoenae arricchire ogni appuntamento con intermezzi musicali a cura di Alessia Pietropinto, Carolina D’Adamo, Ambra Larotonda, Lavinia D’Adamo, Erica Colangelo, Giorgia Vodola della scuola di musica Arkestra. “Costituire un’associazione culturale vuol dire essere animatori del territorio” spiega Vincenzo Paolino, direttore artistico dell’Associazione Vulcanica “per noi significa, in particolare, prendersi cura di un territorio attraverso l’arte destagionalizzando le attività e creando spazi di attenzione dedicati agli artisti locali in cui ci sia la possibilità di un confronto con artisti di rilievo nazionale: lo facciamo durante il Vulcanica Live Festival così come durante tutte le iniziative che portiamo avanti durante i mesi autunnali. Destagionalizzare gli eventi è fondamentale per una regione scarsamente popolata come la Basilicata e lo è ancora di più in territori che si trovano un po’ spostati rispetto ai centri culturali più importanti, territori che io chiamo ‘periferie culturali’ dove è necessario tenere sempre accesa la luce della cultura”.

Sabato 16 novembre Donato Ennio Gagliastro presenterà La bellezza eroica, D’Annunzio e Ovidio: scoperto negli anni del collegio Cicognini, il poeta latino diventa presto l’autore classico prediletto dall’adolescente Gabriele che, approdato a Roma, celebra la giovane capitale con la passione di un amante. Nel Piacere, affresco della sua dolce vita, la Roma-Amor è una città ovidiana dentro quella dannunziana, centro di nuove rinascite classiche e moderne. In Alcyone Ovidio offre a d’Annunzio il modello ideale per un io metamorfico e favoloso nel tempo incantato della vacanza estiva. Quando, nel rombo della guerra, il poeta divenuto aviatore si copre di gloria con esaltanti imprese aeree (Pola, Cattaro e Vienna), il suo destino si rispecchia in quello dell’Icaro ovidiano, eroe rapito dal cielo. Il poeta moderno ritrova quello antico anche nella solitudine dell’esilio che accomuna entrambi. Dal Vittoriale i ricordi guidano l’esule al ritorno ideale all’Abruzzo natìo e a Roma, terre perdute dell’infanzia e della giovinezza. Erede ultimo della «bellezza eroica» del passato augusto, il d’Annunzio ovidiano, qui esplorato con originalità e rigore, rivela il carattere antico della sua dirompente modernità. Dottore di ricerca all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dove è cultore della materia in Letteratura italiana, Donato Ennio Gagliastro insegna discipline letterarie e latino nei licei. Ha compiuto un soggiorno di studio all’Università di Colonia e condotto ripetute ricerche sul campo a New York in relazione alla fortuna di Gabriele d’Annunzio oltreoceano.

Domenica 24 novembre l’Associazione Vulcanica ospiterà Lelio Camassa con Miranda o la fragranza dei trent’anni, Camassa racconterà al pubblico il suo canzoniere, una storia d’amore raccontata in versi. L’ambientazione materana fa da sfondo alla vicenda erotica dell’io narrante, il cui senso sta tanto nella capacità di assaporare le sensazioni della giovinezza, quanto nella facoltà di saper reagire a una delusione mediante la forza d’animo che gli anni ‘verdi’ sanno garantire. Opera prima dell’autore – arricchita dalla prefazione di Fjodor Montemurro, professore di Lettere e Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Matera – il libro, uscito per Robin Edizioni a gennaio 2023, è una storia d’amore insoddisfatto narrata attraverso le poesie con una scrittura penetrante, fresca ma che ammicca ai classici, che promette un viaggio di emozioni profonde e sincere, dalle più deleterie a quelle più sublimi. Lelio Camassa, 35 anni, dottore di ricerca e docente di ruolo di italiano e latino presso il Liceo scientifico ‘Dante Alighieri’ di Matera, è nato a Bari, si è laureato all’Università della Basilicata ed è già autore di alcuni importanti saggi pubblicati in riviste scientifiche. All’attivo diversi contributi sulla letteratura italiana medievale, il premio 2023 per la miglior tesi di dottorato su Boccaccio, il saggio sul Decameron dal titolo Dio, l’oscurità e il talento. Le novelle di «cose catoliche» del Decameron (Basilicata University Press, 2023) e la pubblicazione di poesie in alcune antologie. Miranda, o la fragranza dei trent’anni è il suo primo canzoniere.

Sabato 30 novembre sarà la volta di Sergio Ragone con Game Changer opera uscita a settembre 2024. Il nuovo libro di Sergio Ragone racconta le storie di coraggio, visione e cambiamento dei protagonisti della Basilicata. Strutturato in una serie di dialoghi appassionanti Game Changer offre uno sguardo inedito su coloro che, con il loro lavoro quotidiano e le loro idee, hanno innescato piccoli e grandi cambiamenti nelle loro comunità e nel tessuto sociale del territorio lucano. Il termine ‘game changer’, al centro dell’opera di Ragone si riferisce proprio a questi agenti di trasformazione: donne e uomini che, nonostante le sfide di un territorio complesso come quello lucano, sono riusciti a fare la differenza. Attraverso le loro storie, l’autore ci mostra come la geografia non debba necessariamente essere un destino già scritto. Al contrario, la Basilicata può essere uno spazio di opportunità, dove l’innovazione, la determinazione e la passione possono generare un deciso cambio di rotta. Le storie raccolte in ‘Game Changer’ mettono in luce non solo i successi, ma anche le difficoltà e i tentativi di coloro che hanno scelto di investire nel proprio territorio, contribuendo in maniera significativa al miglioramento del tessuto sociale e urbano delle loro comunità. Sergio Ragone, giornalista, scrittore e digital strategist. Ha fatto della scrittura una buona ragione per resistere. Ha pubblicato qualche libro e molti ne conserva nel cassetto. Sogna di fare gol al Bernabeu con la maglia della Juve o di giocare alla Bombonera con quella del Boca.

Ultimo appuntamento con la rassegna martedì 10 dicembre con Erica Mou e il romanzo Una cosa per la quale mi odierai Fandango Libri. Quando è poco più che una ragazzina, sulla rampa di lancio della carriera che ha sempre desiderato, Erica viene costretta da sua madre, Lucia, ad ascoltare quello che ha da dirle, ‘Una cosa per la quale mi odierai’. Un racconto senza enfasi – lieve pure quando si fa amarissimo – che si appoggia sulle parole che la donna stessa, giorno dopo giorno, ha affidato al suo diario, per esorcizzare il dolore e la paura. Erica trova il coraggio di leggerlo; di ripercorrere i nove mesi della malattia di sua madre proprio mentre vive i nove mesi che la renderanno mamma. In un dolente, tenero e perfino divertente scambio di voci, Erica ritroverà e riconoscerà Lucia, la sua Lusi, i pensieri che ha lasciato per lei, per suo padre Dino, e per suo fratello Mirto. Una collezione di ricordi che, come fiori, arricchiscono l’istantanea di una famiglia in jeans e maglietta nell’Italia agli albori del nuovo millennio. La promessa di non dimenticarsi. Erica Mou è una cantautrice pugliese con una scrittura originale che coniuga la grande tradizione cantautorale italiana con le sonorità pop-folk tipiche del Nord Europa. Nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria giovani vincendo il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio Tv. Collabora più volte con il mondo del cinema e nel 2014 è candidata al David di Donatello per la Migliore Canzone Originale. Attualmente è in tour con lo spettacolo teatrale Un’ultima cosa insieme a Concita De Gregorio e sta lavorando al suo settimo album. Il suo romanzo d’esordio, Nel mare c’è la sete (Fandango 2020), è stato pubblicato nel Regno Unito, Australia e India.

Per chi durante gli incontri deciderà di acquistare uno dei libri presentati sarà attiva una riduzione del 30% sul biglietto d’ingresso di Vulcanica Live Festival 2025.

PROGRAMMA VISIONI D’AUTORE 2024

Alter Ego Live Pub ore 19:00 ingresso libero

16 NOVEMBRE DONATO ENNIO GAGLIASTRO “La bellezza eroica. D’Annunzio e Ovidio” Progedit edizioni

24 NOVEMBRE LELIO CAMASSA “Miranda o la fragranza dei trent’anni” Robin edizioni

Zendè Food DrinK cafè ore 19:00 ingresso libero

30 NOVEMBRE SERGIO RAGONE “Game Changer” Universosud edizioni

10 DICEMBRE ERICA MOU “Una cosa per la quale mi odierai” Fandango Libri

Intermezzi musicali a cura di Animae Amoenae della Scuola di musica Arkestra

Ensemble di voci e chitarre: Alessia Pietropinto, Carolina D’Adamo, Ambra Larotonda, Lavinia D’Adamo, Erica Colangelo, Giorgia Vodola