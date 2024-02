A Reggio Emilia in scena il disastro ferroviario di Balvano del 1944

“Sabato 17 febbraio 2024 alle ore 17:30 presso il Centro Sociale Rosta Nuova di Reggio Emilia, in occasione dell’80° anniversario del più grave disastro ferroviario accaduto in Italia (Balvano 1944), l’Associazione dei Lucani di Reggio Emilia, in collaborazione con Unitre, Filef e Regione Basilicata, metterà in scena un racconto teatrale; seguirà la proiezione del cortometraggio “Volevo solo vivere”. L’ingresso è gratuito.” Lo si legge in una nota in cui si rivela che “Ieri, il presidente del sodalizio lucano Donato Vena, che nei giorni scorsi aveva inviata una lettera sulla vicenda al Presidente della Repubblica Mattarella, ha ricevuto una telefonata dal Quirinale precisamente dalla segreteria del Consiglio del Presidente ed hanno espresso ringraziamento per l’iniziativa che ricordarà una pagina drammatica dell’Italia, poco conosciuta, e caduta purtroppo nell’oblio.”

Una replica del racconto teatrale è prevista il 3 marzo a Bogotà presso le associazioni italiane presenti in Colombia. Per l’occasione sarà presente anche il gruppo reggiano di musica popolare “Vola Palomma” che effettuerà una tournée di 10 giorni nel paese dell’America Latina.

La storia

“Il 3 marzo 1944 a Balvano (PZ), nella galleria “Delle Armi” perirono 642 persone asfissiate nel sonno dal monossido di carbonio.

Di questi 642 morti, circa 300 erano con divisa militare italiana, sbandati, e probabilmente in fuga dal centro nord dell’Italia che all’epoca era ancora sotto il dominio tedesco e fascista, mentre il sud era stato liberato dagli Alleati. Le due Italie erano in guerra.

Gli altri passeggeri sul treno merci (erano oltre 700 viaggiatori stipati in 44 vagoni merci scoperti) erano madri, figli, uomini e bocche da sfamare in cerca di cibo tramite il baratto che all’ora dalla Campania si faceva con le popolazioni contadine della Basilicata.

Nel 1944 erano in vigore le rigide normative applicate dagli Alleati che non permettevano di svolgere nessuna attività lavorativa (per esempio, i pescatori sulla costa Campana non potevano mettere barche in mare per pescare e sfamare le proprie famiglie). Le auto erano sequestrate e la benzina veniva usata solo per alimentare mezzi di pubblica utilità. L’unico modo per raggiungere la Basilicata e scambiare oggetti in cambio di cibo erano i treni.

Dei 642 morti, oltre 300 risultarono ignoti, circa 200 vennero prelevati dalle famiglie e 402 (324 uomini e 78 donne) seppelliti in 4 fosse comuni nel cimitero di Balvano. Questo avvenne perché gli Alleati volevano bruciarli, ma un signore di Balvano che aveva un pezzo di terreno adiacente il cimitero lo donò per dare una sepoltura a quegli innocenti.

Nell’unico atto ufficiale dell’allora governo Badoglio, che tra l’altro operava in quel periodo a Salerno, vennero descritti i passeggeri come “passeggeri di frodo” (contrabbandieri) e la Commissione d’inchiesta sul caso attribuì la catastrofe ad una serie di concause sfortunate, tra cui il cattivo carbone Jugoslavo usato per le locomotive. La vicenda, ripresa da alcuni giornali solo dopo due giorni, ad un certo punto cade nell’oblio e non vennero identificati colpevoli.

Non vanno dimenticati anche i circa 300 passeggeri con divisa militare italiana, trovati senza documenti, sbandati, vista l’Italia divisa in due, ed intenti solo a raggiungere le proprie famiglie in Basilicata e Puglia.

In quel periodo si poteva morire:

nei campi di concentramento;

con una pallottola tedesca;

con uno scoppio di una bomba degli alleati;

per ribellarsi alla disumanità nazista e fascista;

per fame.

Tutti quei modi di morire avevano un valore differente: c’erano i carnefici e le vittime, c’era una causa e una ragione per morire; c’era una colpa ed una speranza.

Per i morti di Balvano non lasciamo che il valore della loro morte sia solo l’oblio e restino, come ha fatto la stampa dell’epoca, una delle tante carneficine che avvenivano in quel tempo ogni giorno.

Erano persone iscritte al solo partito della fame.”