Lo spettacolo ” *Sogno di una Notte a…Quel Paese* ” 2021 vi attende a Colobraro ( Matera) , fino al 3 settembre,con quel mix di mistero,magia, fantasia e protezione dalla jella (non dimenticate l’abitino) e un invito alla sicurezza, che è sempre bene ricordare. A farlo il sindaco Andrea Bernardo che, con poche ma chiarissime righe, invita a prenotarsi e a presentarsi con il certificato verde. Nell’interesse e per la sicurezza di tutti. Venerdì 6 agosto è vicino…



IL MESSAGGIO DEL SINDACO

Cari Amici,

” *Sogno di una Notte a…Quel Paese* “❣️

Il Paese della Magia✨, il Paese che ormai ovunque si nomina con un piacevole sorriso😊 e dove Tanti sono venuti negli ultimi 10anni🤗, ritorna anche per la undicesima edizione, ogni venerdì sino al 3 settembre, a cominciare da venerdì 6 agosto.

Per vedere lo spettacolo *è obbligatorio prenotarsi ed avere la certificazione verde inerente la vaccinazione al Covid,* anche una sola dose, salvo per i minori di anni 12 accompagnati, oppure un tampone effettuato nelle 48ore precedenti.

Vi aspettiamo per divertirci insieme.

Divulgate la bella notizia🌈

Di seguito il link ove prenotarvi: