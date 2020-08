Da giovedì 20 agosto con la proiezione dell’ultimo film di Xavier Dolan “Matthias & Maxime”, è iniziata la seconda parte della rassegna “NUOVO CINEMA IN VILLA”, organizzata dai due esercizi cinematografici della città di Potenza: il Cineteatro don Bosco e il Cineteatro Due Torri.

Con IL NUOVO CINEMA IN VILLA, il pubblico è potuto tornare alla fruizione cinematografica e a condividere con altri spettatori l’emozione dello spettacolo sul grande schermo, in questa inedita location.

Schermo di 36 metri quadrati, impianto audio Dolby Surround, proiettore cinematografico digitale con server dedicato per la proiezione dei contenuti DCP (Digital Cinema Package) e il supporto tecnico dei professionisti del settore, rendono l’esperienza ancora più emozionante, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli Anti Covid19.

L’iniziativa, infatti, è stata concepita per garantire la totale sicurezza agli spettatori in ogni fase dell’evento, dall’acquisto dei biglietti, alla regolamentazione dei flussi in entrata e uscita, alla disposizione dei posti in sala.

Il cartellone, in continuità con la prima parte della programmazione, è dedicato ai grandi successi delle ultime stagioni, con le proiezioni suddivise per giornate e tipologie di film. In questa seconda parte sono state inserite anche le proiezioni rinviate per pioggia.

Il martedì è dedicato alle emozioni della musica con Bohemian Rhapsody (a grande richiesta in replica), Yesterday e Judy, il mercoledì ai grandi successi internazionali dell’ultima stagione con Piccole donne (Little Women), JoJo Rabbit e Knives Out-Cena con delitto mentre il giovedì al cinema d’autore con le “pellicole” Matthias & Maxime, Les Miserables e In viaggio verso un sogno.

Il venerdì è sempre riservato ai piccoli e alle famiglie con Il re leone, Frozen II e la Famosa invasione degli orsi in Sicilia, mentre la “Domenica Italiana”, ripropone sul grande schermo gli ultimi successi del cinema italiano con Tutto il mio folle amore, Figli e Mio fratello rincorre i dinosauri.

Sabato 5 settembre è invece previsto un evento speciale con la presenza in sala di Nando Paone protagonista de “Il ladro di Cardellini” che introdurrà la proiezione del film e dialogherà con gli spettatori al termine della stessa.

IL NUOVO CINEMA IN VILLA è un progetto a cui i due esercizi cinematografici potentini Metropolis srls e Sapis srl, stavano lavorando già da diverso tempo e che l’emergenza Coronavirus ha senz’altro accelerato anche grazie alla collaborazione delle istituzioni locali. Cineteatro don Bosco e Cineteatro due Torri hanno, infatti, deciso di mettere insieme le forze, superando tutte le logiche individualistiche, per dare risposta concreta alla domanda di socialità, intrattenimento e cultura del pubblico attraverso il mezzo cinematografico, in un’ottica di crescita culturale della comunità di cui fanno parte.

La programmazione proseguirà in villa fino alla fine del mese di settembre, per poi proseguire regolarmente al chiuso nelle due sale cittadine dal mese di ottobre secondo le rispettive programmazioni.

Tutte le proiezioni saranno alle ore 21:00 (tranne il venerdì dei piccoli anticipato alle ore 20:00) mentre l’accesso è possibile esclusivamente dall’ingresso in via Mazzini, con l’apertura della villa e la vendita dei biglietti al botteghino 45 minuti prima del film. Per tutti i titoli è stato attivato anche l’acquisto online (consigliato) e quello in prevendita al botteghino, in modo da agevolare il più possibile la partecipazione.

Il costo del biglietto è di 5€ (il venerdì dei piccoli 4€), mentre tutte le informazioni e gli approfondimenti sui film sono disponibili sul sito cineteatrodonbosco.com.