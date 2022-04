Venerdì 22 alle ore 17:00 presso l’Auditorium dell’Ospedale San Carlo di Potenza, ci sarà la presentazione del libro di Margherita Sarli dal titolo “L’Albero della vita. Storie di straordinario coraggio“.

“L’Albero della vita -si legge in una nota- raccoglie le storie di dieci persone che hanno affrontato percorsi di cura importanti e che ce l’hanno fatta. Dieci storie di straordinario coraggio, di chi improvvisamente si trova ad entrare nel tunnel della malattia acquistando giorno dopo giorno la consapevolezza di dover fare un viaggio imprevisto.

Dieci eroi accompagnati da altri eroi dell’ordinario, come medici ed infermieri. Al centro del racconto, breve ed essenziale, non è la malattia, ma la persona ‘con’ la malattia. E’ un viaggio in esistenze di cui si parla troppo poco, mentre meriterebbero una differente centralità, per creare una società più accogliente alle difficoltà.

L’introduzione al testo, edito da Telemaco Edizioni, è affidata al dottor Michele Cimminiello, U.O.C. di Ematologia del San Carlo; la postfazione al giornalista Oreste Lo Pomo.

Alla presentazione di venerdì interverranno, come leggerete in locandina, il Dg dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, il primario del reparto di Ematologia, Michele Pizzuti, il dott. Michele Pristipino, il giornalista Oreste Lo Pomo e la Presidente dell’Ail sez. Potenza, Iolanda Ricciuti. Modera il collega, Salvatore Santoro.

Il ricavato del libro sarà interamente devoluto in beneficenza all’Ail.”