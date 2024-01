A Potenza, per beneficenza, in scena “È asciuto pazzo o parrucchiano”

Sarà di scena al Teatro Principe di Piemonte di Potenza, il prossimo 4 gennaio, la brillante commedia napoletana in due atti “È ASCIUTO PAZZO O PARRUCHIANO” di Gaetano Di Maio. La Commedia sarà interpretata dall’Associazione Teatro Occasionale di Balvano, con sipario alle 19.00, ingresso a partire dalle ore 18.30. “Sarà l’occasione -scrivono gli organizzatori- per iniziare il nuovo anno nel segno della spensieratezza e della risata nel ricordo di Marisol e del suo motto: “Mi ruberete tutto ma non il sorriso”. Lo spettacolo è in beneficenza a favore della Fondazione Marisol Lavanga. Per info e biglietti, contattare i numeri 342 7501451 – 334 8756381, o l’indirizzo mail: teatrobalvano@gmail.com “. TRAMA – “Tutto si svolge in un paesino contadino diviso tra religione, credenze popolari e superstizioni, nella casa di don Sandro parroco del paese, della sua indomabile perpetua donna Rosa e dell’esilarante sacrestano Modestino. Il parroco, con ogni mezzo, combatte scaramucce, litigi e difficoltà dei fedeli, provando a consolidare la loro fede, operando spesso con ingenui sotterfugi e finti miracoli. Ma a complicare e mischiare le carte è una vicenda ricca di personaggi, intrecciati dal tentativo del sacerdote di tenere il paese unito e vivo nella vera “fede”. Saliranno alla ribalta scenica: il sindaco, un avvocato, una baronessa con famiglia al seguito, una maestrina ragazza madre, contadini e altri personaggi paesani che, tra contrasti e mezze verità, porteranno quasi alla pazzia don Sandro facendo smuovere tuttavia le coscienze di tutti, facendo emergere i “peccati” commessi dai protagonisti del paese. La situazione richiederà addirittura la presenza del Vescovo, che, nel tentativo di indagare sul “miracolo” e risolvere questa complicata vicenda, arricchirà un finale che farà sorridere, riflettere, ma anche sperare.”

