A Potenza, mobilitazione Cgil per Gaza, il 19 settembre

La Cgil rilancia in tutta Italia la mobilitazione perchè il massacro e la deportazione del popolo palestinese vengano fermati subito. “Venerdì 19 settembre, alle 17,30, appuntamento della Cgil di Potenza nel capoluogo lucano, in piazza Mario Pagano. Nella stessa giornata il sindacato ha proclamato ore di sciopero da tutte le categorie e organizzato assemblee nei luoghi di lavoro e volantinaggi sui territori per dare un segnale forte contro il riarmo e la logica della forza, che sono un pericolo per tutte le democrazie.” “Si mobilita un Paese intero – afferma il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito – Bisogna fermare l’occupazione della striscia di Gaza. Le notizie che si susseguono nelle ultime ore sono inquietanti e pericolose. Invitiamo tutti coloro che condividono la necessità di non stare a guardare a scendere in campo per fermare l’occupazione nella striscia di Gaza, creare corridoi umanitari e garantire tutte le iniziative possibili a sostegno del popolo palestinese. I Governi – continua Esposito – devono sospendere ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma l’operazione di guerra a Gaza. Bisogna rimuovere l’embargo e riconoscere lo Stato della Palestina. Tutti i Governi e le istituzioni internazionali devono bloccare subito ciò che sta avvenendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di pace sotto l’egida dell’Onu. È necessaria una grande mobilitazione per la pace perché la pace è l’unica condizione per la democrazia e la tutela dei diritti”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.