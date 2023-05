A Potenza, Lagopesole, Rionero in Vulture e Ginosa, torna il teatro di “Chi è in scena?”

Torna “Chi è di scena?”, la rassegna di fine anno accademico con gli allievi de La Scuola sull’Albero, la scuola di teatro della Compagnia teatrale L’Albero di Melfi che quest’anno compie 30 anni. In una nota si legge che: “Dal 3 giugno al 7 luglio, a Potenza, Lagopesole, Rionero in Vulture e Ginosa, sei spettacoli, per un totale di nove recite, saranno portati in scena da 110 allievi-attori di ogni età dei corsi di Melfi, Potenza, Lagopesole e Laterza, che hanno scelto di intraprendere un percorso di crescita personale e artistica attraverso lo studio del teatro. A guidarli il team di attori, educatori e registi teatrali della compagnia, composto da Alessandra Maltempo, Gino Marangi e Assunta Gastone, sotto la direzione artistica e didattica di Alessandra Maltempo.

L’edizione 2023 della rassegna teatrale “Chi è di scena?” è dedicata alle fondatrici della Scuola Lucia Di Cosmo e Daniela De Lillo, nel trentennale della fondazione. A dare il via al programma il 3 giugno sarà lo spettacolo “Green rock”, in scena al Cine-teatro “P.P. Pasolini” di Lagopesole con gli allievi del corso per bambini. Secondo spettacolo della rassegna è “L’ultima lacrima”, che sarà sul palco dell’Auditorium Centro Sociale “Malvaccaro” di Potenza il 9 giugno, con gli allievi del corso adolescenti, e in replica il 7 luglio al Teatro Comunale “Alcanicés” di Ginosa con gli allievi del corso ragazzi e adulti di Laterza. Ancora a Potenza, l’11 giugno gli allievi del corso adulti saranno protagonisti dello spettacolo “Escape”, che sarà riproposto il 18 giugno all’Auditorium Centro Sociale “P. Sacco” di Rionero in Vulture dagli allievi del corso ragazzi e adulti di Melfi.

“Il giorno della cicogna” sarà rappresentato dagli allievi del corso bambini di Laterza il 15 giugno al Teatro Comunale “Alcanicés” di Ginosa e dagli allievi del corso bambini 6-7 di Melfi il 21 giugno al Cine-teatro “P.P. Pasolini” di Lagopesole, spazio che il 23 giugno ospiterà, invece, lo spettacolo “The circus show” con i bambini della fascia 8-10 di Melfi. Il sesto spettacolo della rassegna è “Come una ragazza”, che sarà portato in scena il 16 giugno dagli allievi del corso adolescenti di Melfi, presso l’Auditorium Centro Sociale “P. Sacco” di Rionero in Vulture.

La Scuola sull’Albero è la fucina-laboratorio della Compagnia professionale L’Albero, soggetto riconosciuto dal 2021 dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo nell’ambito “Promozione musica coesione e inclusione sociale”, che da anni disegna e sperimenta progetti legati alle arti performative e all’opera di comunità tra Basilicata, Italia ed Europa, sotto la direzione artistica di Alessandra Maltempo e Vania Cauzillo.

L’associazione culturale L’Albero, fondata 30 anni fa con il nome “L’Albero di Minerva” dalle artiste romane Lucia Di Cosmo (regista teatrale e televisiva, laureata all’Accademia Belle Arti e assistente di Lucia Poli) e Daniela De Lillo (attrice, insegnante di dizione, speaker e doppiatrice), inizia la sua attività a Melfi con un primo spazio sperimentale di formazione teatrale che coinvolge circa 15 adolescenti.

Mariangela Corona, una degli allievi di quel primo laboratorio, poi presidente dell’Albero di Minerva, racconta i primi passi della Scuola: “Già nel primo anno di attività, oltre alla scuola privata, Lucia e Daniela attivarono dei laboratori teatrali in diverse scuole di ogni grado del territorio, rendendo l’area del Vulture-Melfese un luogo in cui il teatro arriva davvero ad ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza. Il 1993 ha segnato l’inizio di una storia che ha portato in seguito la Scuola a raggiungere numeri molto importanti, a creare sul territorio una compagnia stabile formata da giovani attori lucani, a produrre spettacoli originali, ad attivare corsi di formazione per artisti, insegnanti ed educatori.”

Negli ultimi anni il lavoro della Compagnia e della Scuola si è concentrato sui processi di innovazione sociale con il teatro e la musica, sulla creazione e lo sviluppo di azioni inclusive con il pubblico, sulla sperimentazione di nuove metodologie di formazione e creazione artistica e di linguaggi e format con il metodo della co-creazione, grazie all’importante esperienza maturata dalla compagnia in occasione dell’anno da Capitale europea della cultura di Matera 2019.

