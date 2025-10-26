A Potenza la Maratona per la Pace della CISL

La Cisl Basilicata con una nota invita “le associazioni e i volenterosi costruttori di pace a partecipare alla Maratona per la Pace, iniziativa nazionale promossa dalla Cisl che attraversa tutto il Paese per affermare un messaggio semplice ma potente: nessuna guerra è inevitabile, ogni conflitto può trovare una via di dialogo e la dignità della vita umana deve restare il fondamento di ogni futuro possibile. In Basilicata, martedì 28 novembre, alle 17:30, a Potenza, al Parco dell’Europa Unita, è in programma una camminata simbolica con momenti di riflessione sul senso della pace, sulla libertà, la giustizia e la fraternità come basi irrinunciabili della convivenza civile. La Maratona per la Pace è una catena di solidarietà promossa dalla Cisl in tutte le regioni italiane: un percorso che unisce lavoratori, pensionati, famiglie e comunità locali in gesti concreti di solidarietà, come la raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana e tante iniziative territoriali aperte alla società civile. Il cammino collettivo culminerà il 15 novembre a Roma con una grande assemblea nazionale, traguardo simbolico di un impegno comune per la costruzione della fraternità e della speranza. «La pace non è mai un dono scontato – afferma il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo – ma una responsabilità collettiva che interroga le coscienze di tutti. Difendere la pace significa avere coraggio, coerenza e responsabilità, significa scegliere la cultura del dialogo e l’impegno concreto per fermare chi semina distruzione e proteggere le vittime dei conflitti. Lo abbiamo fatto con la raccolta fondi a favore di Gaza, lo abbiamo fatto sostenendo il popolo ucraino brutalmente aggredito dalla Russia e continuiamo a farlo come testimonianza di impegno quotidiano in favore di una cultura fondata sul dialogo e sul rispetto reciproco, sempre e ovunque. Per questo invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni locali a condividere questo cammino di speranza perché la pace che si costruisce insieme è la pace più forte», conclude Cavallo.

