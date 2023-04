A Potenza, incontro su come uscire dal sovraindebitamento, dall’usura e dall’azzardo

Domani 27 aprile 2023 alle ore 18,00 presso la Sede dell’Associazione Famiglie Fuori Gioco di Potenza, in Via Tirreno n. 10, si terrà un incontro dibattito sul tema “Libertà dal sovraindebitamento, dall’azzardopatia e dall’usura” , organizzato dall’Associazione Regionale Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà APS e dall’Associazione potentina Famiglie Fuori Gioco APS e animato da Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà, Michele Cusato, Presidente dell’Associazione Famiglie Fuori Gioco e da don Basilio Gavazzeni, Presidente della Fondazione Lucana Antiusura Mons. Vincenzo Cavalla.

“Con la crisi economica e sociale che stiamo attraversando – afferma Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà, a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, del caro bollette e del crescente aumento dell’inflazione vi è un aumento della povertà, del sovraindebitamento e l’esclusione sociale di numerose famiglie e imprese.

L’indebitamento di per sé non è un male se occorre far fronte a situazioni straordinarie, come ad esempio l’acquisto di una casa, un’automobile, un elettrodomestico o per spese mediche, ma se il debito produce uno squilibrio cronico tra entrate e uscite, dove le seconde sono superiori alle prime, allora si ha una situazione di sovraindebitamento in quanto non si ha più la disponibilità necessaria per fronteggiare i debiti contratti. In questo caso si è costretti ad indebitarsi ulteriormente per compensare lo squilibrio. Il sovraindebitamento è la condizione che porta una famiglia, un imprenditore, un commerciante a ricorrere all’usuraio.”

“Molte persone sovraindebitate – spiega Michele Cusato, Presidente dell’Associazione Famiglie Fuori Gioco – in preda alla disperazione o alla speranza dell’irreale, tentano nel gioco la fortuna e si affidano al gioco d’azzardo, che invece di aiutarli ad uscire dal baratro, molto spesso, una volta divenuto patologico ed inconsapevole, potrebbe contribuire a farli sprofondare nei circuiti della malavita, nell’usura e nei prestiti illegali oppure in piccoli azioni illegali e criminose. Uscire dal sovraindebitamento, dall’usura e dall’azzardo si può e domani il tema sarà affrontato a Potenza.”

