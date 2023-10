A Potenza, il libro-inchiesta “Elisa Claps – Indagine nell’abisso della Chiesa della Trinità”

Il libro-inchiesta “Elisa Claps – Indagine nell’abisso della Chiesa della Trinità” – opera dei giornalisti Fabio Amendolara e Fabrizio Di Vito, edizioni EdiMavi (Potenza), verrà presentato a Potenza domenica 5 novembre alle ore 18:00 presso il Centro Sociale di Malvaccaro. “Gli autori, a 30 anni dall’omicidio di Elisa Claps, -si legge in una nota- con gli strumenti del giornalismo investigativo hanno analizzato e ricostruito ogni particolare del caso, consegnando al lettore tutte le drammatiche e clamorose scoperte e fornendo logiche spiegazioni delle questioni rimaste irrisolte. Mentre la famiglia lottava (e lotta) ancora per cercare la verità sono spesso state diffuse ricostruzioni fantasiose e parziali che hanno orientato un’opinione pubblica già turbata dal ritrovamento dei resti della vittima in chiesa (la cui recente riapertura al culto ha creato ulteriori divisioni), da sospetti su prelati e inquirenti, da documenti allusivi e da suggestivi colpi di scena. Gli autori, seppur muovendosi in un contesto che è ancora difficilmente permeabile, grazie a testimonianze e documenti inediti, sono riusciti a spiegare le trame e a inquadrare in modo logico nel loro giusto ruolo i personaggi, portando alla luce importanti dettagli che erano stati scartati o tralasciati. Il documento giornalistico prodotto, lontano dall’essere una semplice ricostruzione cronachistica, si presenta dunque come un punto di approdo rispetto a ciò che è stato, ma anche di partenza verso l’ultimo percorso mai realmente affrontato: la ricerca di chi ha aiutato Danilo Restivo, autore del delitto, a occultare il cadavere e a farla franca per 17 anni. A dialogare con gli autori ci saranno Cristiana Coviello, presidente dell’associazione Fiori con le Spine (partner dell’evento), nonché legale di parte civile per l’associazione Telefono Donna nel processo di Salerno, e il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Massimo Brancati. All’evento, patrocinato dal Comune di Potenza, sarà presente l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio.”

