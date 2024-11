A Potenza, Ferrandina e Irsina va in scena il IV° capitolo di “I Love the Bronx”

“Dal 7 dicembre torna l’appuntamento teatrale con il IV capitolo del progetto I Love The Bronx prodotto da Fargo Produzioni in collaborazione con Illoco Teatro e Onirica S.r.l.

Un progetto che, partendo da una residenza artistica per attori, nel corso di quattro edizioni, ha ampliato enormemente la sua offerta concentrandosi sul tema dell’emarginazione sino a trasformarsi in una antologia che continua a raccogliere storie inespresse e sempre nuove puntando i riflettori sulla periferia e i suoi abitanti.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “La quarta edizione, già annunciata nell’anteprima dello scorso agosto a Salandra (MT), sarà dedicata interamente al tema delle periferie interiori. In ogni tappa lo spettatore sarà chiamato a prender parte allo spettacolo come passeggero di un viaggio introspettivo attraverso le fragilità e la bellezza che solo gli esseri umani sono in grado di generare. I Love The Bronx propone per questo inverno 3 nuovi incontri a teatro:

– Sabato 7 dicembre (ore 21.00) presso il Piccolo Teatro CeSAM di Potenza

ROOM (interpretato da Ilenia Ginefra, su testo di Anna Maria Lagani e Nicola Ragone, musiche di Federico Leo. Regia di Nicola Ragone).

Un viaggio in un momento intimo e privato di una donna nel giorno del suo compleanno. È l’ingresso nella sua stanza e nelle sue periferie interiori: ansie, paure e desideri di una trentenne che vive a stretto contatto con la precarietà economica, emotiva e sociale. Room non racconta voyeuristicamente un soggetto indifeso ma, svelando un percorso di autocoscienza, si interroga sui modi alternativi di abitare le nostre camere, le nostre città e le nostre relazioni. Esistono nuove possibilità per aderire a noi stessi ed essere più liberi? – Sabato 21 dicembre (ore 11.30) presso il Cineteatro Mimì Bellocchio di Ferrandina (MT)

COME I CORALLI (di e con Annarita Colucci con le musiche di Federico Leo e le immagini di Pasquale de Felice e Antonio Valente. Regia di Nicola Ragone). Spettacolo promosso dal Comune di Ferrandina e dedicato agli studenti dell’I.I.S. Bernalda-Ferrandina e del Liceo Scientifico a conclusione del laboratorio “Indagini urbane”.

Come i coralli è il viaggio che parte dalla città e giunge nella periferia di un sud nascosto, attraverso le memorie frammentate dei suoi abitanti. Uno spettacolo-documentario che vive di testimonianze e rielaborazione del ricordo. Perché ogni storia non appartiene solo a chi la vive, ma anche a chi la racconta, a chi la ascolta e a chi, per qualche ragione, se ne dimentica. – Sabato 1 febbraio 2025 (ore 21.00) presso Ex-Carcere di Irsina (MT)

(in anteprima per gli studenti sabato 1 febbraio 2025 ore 11.30)

IL MUSEO DI ZENO (di e con Annarita Colucci con le musiche di Federico Leo e le immagini di Pasquale de Felice e Nicola Ragone. Regia di Nicola Ragone). Il tempo, nel museo di Zeno è una collezione di singoli istanti. Ma chi è Zeno? Non serve che vi dica chi sia, lo scoprirete visitando il museo. Non serve che vi dica quando è nato. Le date servono agli umani per sapere che hanno avuto un passato e che, di certo, avranno un futuro. Per questo motivo nel museo non troverete delle date, ma scoprirete qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti o se colleziona farfalle. È il museo di una vita eppure non è molto grande, né troppo pieno, perché ogni vita, qualsiasi età si raggiunga, è comunque troppo breve. Il quarto capitolo del progetto, che si concluderà dunque nel 2025, riserva una bella novità perchè I Love The Bronx, nato nel 2022 dall’urgenza di raccontare la periferia lucana, per la prima volta varcherà i confini della nostra regione per approdare al Teatro Basilica di Roma il 13 e 14 gennaio 2025 con lo spettacolo Come i coralli che vedrà nuovamente in scena Annarita Colucci. Una tappa importante che collegando la periferia lucana frammentata e deserta con i sovraffollati sobborghi della capitale sicuramente sarà in grado di fornire nuovi spunti di riflessione.

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI:

7 dicembre Piccolo Teatro CeSAM – Potenza – Ore 21.00

“ROOM”

19 e 20 dicembre – Ferrandina | Laboratorio con gli studenti

“INDAGINI URBANE”

a cura di Annarita Colucci e Nicola Ragone

21 dicembre Cineteatro “Mimì Bellocchio” – Ferrandina – Ore 11.30

“COME I CORALLI”

Replica per gli studenti

13 e 14 gennaio – Teatro Basilica – Roma – Ore 21.00

“COME I CORALLI”

1 febbraio – Ex-Carcere di Irsina – Ore 11.30 Replica per gli studenti | Ore 21.00 Replica

“IL MUSEO DI ZENO”

