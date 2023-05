A Potenza e Matera i gazebo della Campagna nazionale “Io non rischio”

L’Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata comunica che “nel pomeriggio di sabato 20 maggio 2023 e per l’intera giornata di domenica 21, in Piazza Matteotti a Potenza e in Piazza Vittorio Veneto a Matera, saranno allestiti due gazebo dedicati al rischio incendi boschivi.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di comunicazione promossa dal Dipartimento della Protezione Civile “Io non rischio” per diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile.

Sarà una occasione in cui i volontari di protezione civile formati e preparati incontreranno i cittadini per diffondere le buone pratiche da adottare per ridurre il rischio attraverso scelte improntate al rispetto del territorio e dell’ambiente, ma anche per fronteggiarlo in caso di emergenza invitandoli a rendersi parte attiva in un processo di consapevolezza sui rischi che deve riguardare tutti. L’iniziativa offre, inoltre, l’opportunità ai Comuni di condividere con la cittadinanza i contenuti dei piani di protezione civile comunali.

La Campagna “Io non rischio” è promossa in collaborazione con ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), RELUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale https://iononrischio.protezionecivile.it/it/ e sui canali social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) con l’hasthag #iononrischio2023 è possibile consultare materiali informativi e trovare informazioni utili.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.