A Potenza e a Matera, incontri su “Il ruolo delle biblioteche nell’infrastruttura sociale”

Il Polo Bibliotecario di Potenza, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e l’Istituto comprensivo di Bella, in collaborazione con AIB – Associazione Italiana Biblioteche Sezione Basilicata, organizzano il 25 e 26 settembre prossimi un doppio appuntamento fra Potenza e Matera dedicato al ruolo delle biblioteche nell’infrastruttura sociale, attraverso l’incontro con Antonella Agnoli, autrice del volume “La casa di tutti. Città e biblioteche” (Editori Laterza, 2023). Lo si rende noto con un comunicato in cui si aggiunge che: “Grazie alla presenza di Antonella Agnoli, profonda conoscitrice dei luoghi della conoscenza condivisa e acuta interprete delle dinamiche che legano le biblioteche e le città, i due incontri saranno l’occasione per confrontarsi con amministratori, bibliotecari, lettori, animatori culturali e sociali e cittadini sul futuro dei nostri centri, che passa anche da una rinnovata visione dei presidi bibliotecari in essi presenti. Il 25 settembre alle ore 16:00, nella sede del Polo Bibliotecario di Potenza (Via don Minozzi), l’autrice dialogherà con Luigi Catalani, il direttore del Polo, Mario Priore, docente dell’Istituto comprensivo di Bella, Fedele Congedo, progettista di processi partecipativi, Giovanni Padula, Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019. Porgeranno i saluti Dina Sileo, Presidente della quarta commissione del Consiglio regionale della Basilicata con delega alla Cultura, e Alessandra Sagarese, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Potenza. L’incontro si inserisce nell’ambito della collaborazione tra il Polo Bibliotecario di Potenza e l’Istituto Comprensivo di Bella, Scuola Polo per la promozione della lettura e delle biblioteche scolastiche per la Basilicata. Il 26 settembre l’appuntamento si sposta a Matera, nello spazio di Ecoverticale alle 18:30 (via d’Addozio, 141), dove in dialogo con Antonella Agnoli ci saranno Rita Orlando, project manager della Fondazione Matera Basilicata 2019, Emmanuele Curti, Lo Stato dei Luoghi, il direttore Luigi Catalani. Porterà i saluti l’Assessore alla cultura del Comune di Matera, Tiziana D’Oppido. L’incontro materano nasce dalla collaborazione avviata tra il Polo Bibliotecario di Potenza e la Fondazione Matera Basilicata 2019 su due iniziative: un progetto sui presidi culturali nelle aree interne, candidabile ai fondi sviluppo e coesione e il programma di residenze creative nelle aree interne della Basilicata “Creative Communities” che mira a ideare un nuovo modello di presidio culturale, a scala regionale, con al centro una biblioteca.”

