A Potenza, domenica, concorso di danza Classica, Moderna, Contemporanea e Hip Hop

Si terrà domenica 7 aprile 2024 -presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza, a partire dalle ore 10.30, il 1° Concorso di danza Classica, Moderna, Contemporanea e Hip Hop, voluto e organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale di Basilicata. Questa la scaletta della giornata: • H 10.30-11.30 Prove palco disciplina CLASSICO; • H.11.30-13.30 Concorso disciplina CLASSICO; • H.14.00-15.00 Prove palco disciplina MODERNO, CONTEMPORANEO e HIP-HOP; • H.15.00-18.30 Concorso disciplina MODERNO, CONTEMPORANEO e HIP-HOP. “L’evento, -si spiega in una nota degli organizzatori- che ha avuto il patrocino della Regione Basilicata e del Comune di Potenza, vedrà la Commissione Giudicante composta da personalità importanti a livello nazionale e internazionale del mondo della danza. Saranno presenti a Potenza: Monica Ratti, Direttrice Artistica della rivista Danzasì, Marco Bellone, Docente di Scuola di danza del Teatro dell’opera di Roma, Marco Laudani, Artistic Director Ocram Dance Movement, e Michele Cuomo, coreografo e ballerino.

A presentare l’evento il giornalista Massimo Brancati.

Al Concorso parteciperanno una ventina scuole di Danza provenienti dalla Basilicata (Matera e provincia, Potenza e provincia), Puglia e Campania con circa 200 allievi che porteranno sul palco 44 coreografie di assolo, passo a due e di gruppo.

In palio oltre ai riconoscimenti per i primi tre, tante borse di studio di rilevanza nazionale, la possibilità di accedere alle finali nazionali del CSI di maggio a Firenze, un attestato e una sacca ad ogni partecipante e un premio speciale della critica intitolato a “Marisol Lavanga”.”

“Siamo fermamente convinti che la danza sia una forma di espressione artistica unica che consente di comunicare emozioni, storie e concetti senza l’uso delle parole. Ogni movimento, ogni passo è una forma di comunicazione che permette di esprimersi completamente e di connettersi con il pubblico in modo profondo e significativo. È questo il motivo che ci ha indotto ad organizzare questo concorso di danza”, ha affermato il Presidente CSI Basilicata, Domenico Lavanga. Per informazioni, consultare il sito: www.csibasilicata.org

Per la biglietteria, Acquisto on line: www.cineteatrodonbosco.com Prevendita: tutti i giorni 18.45-21.15 martedì e giovedì 11.00-13.00 “

