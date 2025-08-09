A Potenza, domani, The Stars – Le icone del rock e del pop mondiale- con l’Orchestra Maldestra

The Stars – Le icone del rock e del pop mondiale, 10 agosto 2025 Largo Duomo, Potenza, ore 20:30: l’Orchestra Maldestra chiude la rassegna Domus Sonora con un omaggio sinfonico alle grandi stelle della musica pop e rock internazionale, insieme al suo Coro di Voci Bianche, diretto dalla Prof.ssa Antonella Tatulli. “Alla direzione artistica -si legge in una nota- tre giovani componenti: Donato Telesca, Antonio Laino, Emanuele Francesco Tancredi. La performance sarà arricchita dalla voce solista di Sofia Pace.

Con questo progetto la giovane orchestra propone un viaggio musicale attraverso le icone della musica pop e rock che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura contemporanea. Un concerto sinfonico che celebra la grandezza artistica e l’eredità emotiva delle “stelle” che hanno illuminato, trasformato e rivoluzionato il panorama musicale mondiale.

Dai Led Zeppelin ai Pink Floyd, da Adele a Sting, passando per i Beatles, Daft Punk, i Coldplay, i Radiohead e molti altri, The Stars reinterpreta i brani simbolo di queste leggende attraverso arrangiamenti sinfonici originali, in cui l’orchestra amplifica la potenza emotiva, la profondità melodica e l’energia travolgente di ogni pezzo.

Il concerto non si limita alla semplice esecuzione musicale: è un’esperienza che fonde la forza del linguaggio sinfonico con l’anima ribelle del rock e la luminosità del pop, creando un ponte tra la tradizione orchestrale e la vitalità della musica popolare. Il repertorio è costruito per evocare la grandezza delle performance dal vivo delle star celebrate, ma con una veste nuova, potente e coinvolgente, capace di emozionare un pubblico trasversale.

Con The Stars, l’Orchestra Maldestra conferma la propria vocazione all’innovazione e alla contaminazione tra generi, oﬀrendo un tributo artistico raﬃnato e accessibile, che parla al cuore e alla memoria collettiva.

Un’occasione per riscoprire grandi capolavori della musica internazionale, immersi in un’atmosfera sonora imponente e vibrante.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.