A Potenza, dal 18 al 21 maggio, Agriworld

Si terrà dal 18 al 21 maggio, presso il Campus Universitario – Unibas Macchia Romana – di Potenza, l’evento Agriworld, dedicato al mondo dell’agricoltura che offre una panoramica sulle ultime innovazioni di processo e di prodotto del settore agricolo e agroalimentare ponendo l’accento su sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, protezione del suolo, delle risorse e dell’ambiente. E’ quanto si apprende da una nota in cui si specifica che trattasi di: “Un’occasione per promuovere la transizione ecologica e digitale e per analizzare i trend di mercato tracciando le linee future di tutto ciò che appartiene al settore primario. Oltre a uno spazio espositivo dedicato alle proposte delle principali aziende nazionali, all’interno del quale è presente anche lo stand Ambiente Basilicata, grande attenzione è posta ai numerosi eventi, convegni, workshop e seminari rivolti agli imprenditori, tecnici di settore, al mondo della ricerca e della formazione, agli studenti universitari e degli istituti tecnici, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria.

In particolare, venerdì 19 maggio, con inizio alle ore 09:30, si svolgerà il convegno “Emergenza idrica”, un tema di stretta attualità atteso che la passata stagione estiva ha evidenziato quanto i sistemi di irrigazione tradizionali siano obsoleti e incapaci di contrastare le criticità provocate dai cambiamenti climatici. È più che mai necessaria un’innovazione tecnologica per la gestione delle risorse idriche che possa consentire di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi irrigui e ridurre al massimo gli sprechi. Se ne parlerà con l’Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione, la start-up Agribiosana, l’Irritec, Netafim, Timac Agro Italia nonché con i Docenti e Ricercatori universitari Unibas-Dicem e Unisa-Difarma, la Federazione Basilicata dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e con l’intervento conclusivo dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Basilicata Dott. Cosimo Latronico.

Sabato 20 maggio, invece, con inizio sempre alle ore 09:30, si terrà il convegno “Agrifotovoltaico – coniugare cibo & energia”, un tema di stringente attualità contemplato anche dal PNRR e dall’economia nazionale e che pone sul tema ingenti fondi per la realizzazione di nuovi impianti agrofotovoltaici. Un seminario che prevede la partecipazione di rappresentanti della Solaredge, Sinergia, FLC Vento nonché di Docenti e Ricercatori Unibas e con l’intervento conclusivo dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Basilicata Cosimo Latronico.”