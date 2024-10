A Potenza “Custodire la memoria, agire nel presente, costruire il futuro” con Piero Grasso

“Custodire la memoria, agire nel presente, costruire il futuro” è il file rouge dell’iniziativa in programma per il prossimo 22 ottobre 2024 nata dalla collaborazione tra la Provincia di Potenza e il Lions Club Potenza Host, che vedrà la partecipazione del magistrato e già Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso. “La giornata, -si spiega in una nota- che si articolerà in due momenti distinti, inizierà alle 10:00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci – Nitti” di Potenza con un dialogo intorno al libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”. Un’occasione per gli studenti di confrontarsi con le parole e l’eredità del giudice palermitano, grazie alla testimonianza diretta di Grasso che, per anni, ha lavorato a stretto contatto con lui. Nel corso della mattinata interverranno: Alessandra Napoli, Dirigente scolastico dell’istituto; Simona Bonito, Consigliera di parità della Provincia di Potenza e Pierluigi Smaldone, Presidente del Consiglio comunale di Potenza. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Potenza, si terrà un secondo incontro dedicato al libro di Grasso “Storie di sangue, amici e fantasmi”; un dialogo a più voci per discutere di giustizia e legalità, ricordando il ruolo che le istituzioni svolgono nella lotta alla mafia e nella costruzione di una società più giusta. Insieme all’ex procuratore antimafia, ne discuteranno: Christian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza; Simona Bonito, Consigliera di parità della Provincia di Potenza; Giovanni Lamorte, Presidente Lions Club Potenza Host; Giuseppe Ferrari, Questore di Potenza; Ester Fedullo, Viceprefetto vicario di Potenza; Gennaro Sansone, Direttore Banca d’Italia Potenza; Francesco Bonito Oliva, Presidente Ordine degli Avvocati della Provincia di Potenza.” “Eventi come questo sono cruciali per mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la vita per i propri ideali, ispirando le nuove generazioni a continuare questa lotta con determinazione e coraggio – sottolinea il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano – La memoria ha un valore fondamentale; deve guidarci nelle azioni del presente e nella costruzione di un futuro migliore e, grazie alla presenza di Pietro Grasso, figura di spicco nella lotta contro la mafia, rifletteremo sul nostro passato invitando la comunità a un impegno attivo nella promozione della giustizia e della legalità. La sinergia tra diversi attori sociali, infatti, rappresenta un potente strumento di cambiamento; un’occasione per ricordare, riflettere e agire, insieme.”

