A Potenza, Andrea Scanzi con “La Sciagura. Cronaca di un governo di scappati di casa.”

Giovedì 9 maggio, ore 21.00, al Cineteatro Due Torri di Potenza, arriva Andrea Scanzi che -dopo il grande successo di Renzusconi (2018) e Il cazzaro verde (2019-2020), Andrea Scanzi — autore e interprete teatrale dal 2011 — torna sul palco con un nuovo spettacolo di satira politica: “La Sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa”. Tratto dal suo omonimo bestseller edito da Paper First, Scanzi mette ora in scena la sconfinata pochezza di un governo composto perlopiù da “scappati di casa”. Il risultato, novanta minuti di risate (amare), informazione e indignazione, che partono da un’analisi del percorso politico di Giorgia Meloni per poi ripercorrere impietosamente le incongruenze del governo, le troppe criticità della destra e l’evanescenza colpevole di una classe dirigente oltremodo imbarazzante. Dalla seconda carica dello Stato La Russa (quello che i nazisti di via Rassella erano componenti di una banda musicale) all’esimio statista Donzelli, dai tetri busti del Duce ai mitologici blocchi navali, dai treni di Lollobrigida ai quadri di Sgarbi. Dagli scivoloni seriali di Valditara a quelle di Sangiuliano, dalle inchieste su Santanché e Delmastro al capodanno col “botto” di Pozzolo, dal comico inconsapevole Gasparri alle tesi tragicamente oscurantiste di Vannacci. Dal ricordo di Paolo Borsellino (ignobilmente citato da questi governanti che con lui nulla c’entrano) alle canzoni di Gaber e Guccini (che Meloni ama, ma di cui evidentemente non ha capito nulla). Un irresistibile monologo pieno di musica, satira, fervore e pulsione civile, senza reticenze né sconti. Uno spettacolo accorato e imperdibile per raccontare questi tempi sbandati. Per interpretare il presente. E per resistere a questo inesorabile tracollo della politica politicante nostrana. La regia dello spettacolo, che è prodotto da Loft Produzioni S.r.l., è di Simone Rota, mentre le scenografie sono di Giorgia Ricci e la distribuzione è di Epoché ArtEventi. Tutte le cinque date precedenti dello spettacolo hanno fatto sold out, così come alcune di quelle al momento già in programma.

