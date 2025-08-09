A Porto Selvaggio ( Nardò) 10 agosto con il ”Cantico” sulle orme di Francesco

Quanti sono abituati al clichet della disco e dei concerti con musica ”a palla” fino all’alba o quasi dovranno ricredersi per quanto nella notte di San Lorenzo, 10 agosto, accadrà a Porto Selvaggio di Nardò ( Lecce) con l’evento ”La spada e l’incanto, sulle orme di Francesco d’Assisi” , incentrata su figura e opere di Francesco d’Assisi partendo dal cantico della Creature. Una

produzione UraTeatro e Art&Lab Lu Mbroi con Massimo Donno e Fabrizio Saccomanno, che inviteranno all’ascolto e alla riflessione. E la notte di San Lorenzo, in attesa delle stelle cadenti e degli auguri a quanti si chiamano Lorenzo o Lorenza, è l’occasione giusta per farlo.

ATTRAVERSAMENTI, TRA RACCONTO, TEATRO E MUSICA

Trittico di appuntamenti a Masseria Torre Nova (Porto Selvaggio – Nardò LE)

17 e 29 luglio e 10 agosto 2025 – ore 20.45

Terzo appuntamento domenica 10 agosto

Massimo Donno e Fabrizio Saccomanno

in

“LA SPADA E L’INCANTO, SULLE ORME DI FRANCESCO D’ASSISI”

(produzione UraTeatro e Art&Lab Lu Mbroia)

Concerto-spettacolo partendo dal Cantico delle Creature

Nel Parco di Porto Selvaggio di Nardò (Le), domenica 10 agosto, alle ore 20.45, Masseria Torre Nova accoglie l’ultimo appuntamento di Attraversamenti, la rassegna a cura di UraTeatro per immergersi nel racconto, tra musica e parole, tra storie che tutti ci hanno attraversato, per provocare un focus proprio sul senso ultimo del raccontare.

Si chiude con “LA SPADA E L’INCANTO, SULLE ORME DI FRANCESCO D’ASSISI”, concerto-spettacolo scritto da Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno, con musica e canzoni di Massimo Donno, con Fabrizio Saccomanno e Massimo Donno (produzione Ura Teatro e Art&Lab Lu Mbroia). Nel cuore di un tempo che sembra aver smarrito la sacralità della natura e la forza della poesia, il progetto riattualizza il messaggio di San Francesco d’Assisi, restituendone la potenza simbolica e civile. Il viaggio prende il via dal Cantico delle Creature, che da oltre otto secoli celebra il creato, e si apre a una riflessione laica sull’equilibrio tra essere umano e mondo. In scena, Francesco è uomo e mito, santo e ribelle, poeta e rivoluzionario. Un atto poetico e politico che invita a custodire ciò che ci circonda e a riconoscerci parte di un unico, fragile mosaico. Le parole di Saccomanno si fondono con le canzoni di Donno, che nel suo quinto lavoro discografico, pubblicato da Squilibri e arrangiato con Riccardo Tesi, si ispira liberamente al Cantico per raccontare l’universo: una realtà sconfinata, in bilico tra luce e oscurità, capace di rovesciarsi nel suo opposto e precipitare nell’inferno degli uomini. Un’esperienza teatrale e musicale che intreccia testo e suoni, visioni e memorie, in un continuo attraversamento tra tempi e linguaggi. Un omaggio, una riscoperta, uno sguardo nuovo sull’essenziale.

L’ingresso è libero con contributo volontario.

Info e prenotazioni: 328.5317676.

Dettagli e aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Ura Teatro.

La rassegna Attraversamenti è inserita nel programma “Emozioni d’estate”, calendario di eventi e iniziative del Comune di Nardò per l’estate 2025. È realizzata con il sostegno dell’assessorato alla Cultura e all’Ambiente guidato da Giulia Puglia e con il supporto dell’ufficio Parco.

