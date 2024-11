A Pomarico (sabato) e Matera (domenica), concerto de “I Quartetti per Flauto e Archi”

“Prosegue la Stagione Concertistica 2024 di Matè e Solisti Lucani con un nuovo appuntamento dal titolo “I Quartetti per Flauto e Archi”.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che: “Il concerto si terrà sabato 2 novembre alle 20:30 a Pomarico presso la Sala Rosa del Palazzo Marchesale Donnaperna e domenica 3 novembre alle 20:00 a Matera presso l’auditorium della Parrocchia Santa Famiglia, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi nella ricchezza del repertorio per flauto e archi.

Il quartetto dei Solisti Lucani sarà formato da Raffaele Bifulco al flauto, Sara Signa al violino, Anna Maria Losignore alla viola e Alessandro Sannazzaro al violoncello. Saranno eseguiti i celebri quartetti per flauto e archi di Wolfgang Amadeus Mozart e un’originale versione del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, arrangiata dal compositore tedesco Joseph Küffner.

Questa iniziativa si colloca nell’ambito di una programmazione volta a decentralizzare gli eventi musicali e a valorizzare i borghi e i quartieri della città, avvicinando il pubblico alla musica classica nei luoghi più suggestivi del territorio lucano. La serata offrirà un’esperienza di ascolto intima e raffinata, dove la leggerezza e l’eleganza delle opere di Mozart incontrano l’ironia e la vivacità dell’arrangiamento del Barbiere di Siviglia.”

