E’ della nuova indagine della sua creatura Imma Tataranni , che parte da uno sparo udito dalla salita della cattedrale -nel mentre mal sopporta il chiacchiericcio di parenti in visita a Matera- che Mariolina Venezia parlerà a Pomarico, domenica prossima, 5 gennaio.

L’incontro con l’autrice materana -in cui verrà presentata per l’appunto la sua ultima opera letteraria dal titolo : “Via Del Riscatto, Imma Tataranni E Le Incognite Del Futuro”- si svolgerà nella sede della Proloco “E.Mattei” ed avrà inizio alle ore 17,30.

Ad introdurre e a moderare il convegno sarà il giornalista Nunzio Festa (nome preso in prestito dalla stessa Venezia per la giovane vittima del suo primo romanzo della saga), a seguire l’intervento ed i ringraziamenti dell’Assessore alla Cultura Beatrice Difesca, in rappresentanza delle istituzioni locali.

Non sarà presente, come preventivato, il Sindaco Francesco Mancini per problemi di salute in via di superamento e a cui auguriamo un rapido recupero.