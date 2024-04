A Pomarico, giornata di studio su Giuseppe Camillo Giordano e il caffè

Si svolgerà, sabato 20 aprile alle ore 16.30, a Pomarico, presso l’Archivio storico

comunale, nel Palazzo Marchesale, la giornata di studi/riflessione tematica sul caffè, ricordando il famoso botanico Giuseppe Camillo Giordano, co-fondatore della Società botanica Italiana.

“Giordano fu, esattamente dieci anni fa, -si legge in una nota diffusa dall’Associazione culturale “Giuseppe Camillo Giordano”- il soggetto di una biografia curata dal

naturalista Gianni Palumbo, edita per i tipi di Adda Edizioni. La biografia di un botanico

che ricostruisce un pezzo di storia della scienza e, in particolare, della botanica nella

seconda parte del XIX secolo, un periodo particolarmente fecondo per questa disciplina

in Italia e in Europa.

Sulla scorta di quella biografia l’occasione è stata ghiotta per Francesco Nocco –

docente dell’Università degli Studi di Bari e della Scuola di Archivistica, Paleografia e

Diplomatica presso l’Archivio di Stato del capoluogo pugliese, nonché socio del sodalizio

culturale intitolato al botanico lucano – per scrivere una riflessione bibliografica su un

antico articolo di Giordano dedicato alla storia del caffè; riflessione confluita in una

monografia sul caffè recentemente edita nella collana “Il Conviviale” dedicata a tematiche

monografiche su questioni di storia e cultura alimentare.

A supporto di questa riflessione tematica su una bevanda divenuta popolare solo nel

‘900, ma introdotta in Italia nel XVI secolo grazie a viaggiatori e studiosi, ci saranno

insieme all’autore della biografia Palumbo e al citato Francesco Nocco, anche Piero

Medagli, noto botanico pugliese dell’Università del Salento, Michele Durante, già dirigente

dell’Ufficio Cultura della Regione Basilicata, nonché ex Direttore dell’Archivio di Stato di

Taranto, e Camilla Catarzi dell’Accademia del Caffè Espresso, ramo culturale dell’azienda

La Marzocco; l’Accademia si occupa della promozione del caffè espresso ed è un sodalizio

culturale dinamico, nato nella vecchia fabbrica de La Marzocco, che riunisce oggi al suo

interno: il museo aziendale La Marzocco, l’archivio storico, una piantagione di caffè indoor,

laboratori di ricerca e formazione e le Officine Fratelli Bambi, una vera e propria officina

meccanica dedicata alla progettazione e costruzione di macchine su misura.

Ancora una volta l’Associazione culturale “G. C. Giordano” offre alla riflessione un

elemento di socializzazione e di convivialità, stavolta tra cultura e passione culinaria

specificatamente per una bevanda entrata nei riti quotidiani di tutti gli italiani. Una

riflessione colta sulle possibilità offerte da una pianta tropicale, divenuta in Italia e in tutto

il mondo tra gli elementi principali dei convitati a mensa.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.