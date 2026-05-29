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A Pomarico, domani in piazza, Sigfrido Ranucci con “Diario di un trapezista”

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Sarà una serata all’insegna del giornalismo d’inchiesta, quello che tanto da fastidio al potere costituito (sia esso politico o economico) ma anche del racconto personale e dell’impegno civile quella di domani sera –sabato 30 maggio- a Pomarico. Infatti, alle ore 21, in Piazza Primo Maggio, è prevista la presenza del noto conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, con lo spettacolo “Diario di un trapezista – ritratto privato di un giornalista resiliente”. L’evento, promosso meritoriamente dal Comune di Pomarico, offrirà al pubblico un viaggio intenso e coinvolgente attraverso l’esperienza professionale e umana del noto giornalista, da anni volto simbolo del giornalismo italiano con la schiena dritta. A Roberto De Candia, baritono di fama internazionale, il compito -in questo sodalizio artistico inusuale- di introdurre il monologo di Ranucci. Lo spettacolo, che unisce giornalismo, musica (a cura del Maestro Enrico Melozzi) e narrazione (voce di Stella Gasparri), svela il lato intimo e privato delle inchieste di Ranucci. Il tour ha fatto tappa in numerose località e atenei italiani, per approdare ora nella piazza di Pomarico dove sarà possibile seguire la performance con ingresso libero. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto sui temi dell’informazione, della libertà di stampa e della resilienza personale e professionale. Temi che riguardano la democrazia e il diritto dei cittadini a conoscere tutto ciò che il potere vorrebbe loro non sapessero.

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Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
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