A Pomarico, domani in piazza, Sigfrido Ranucci con “Diario di un trapezista”

Sarà una serata all’insegna del giornalismo d’inchiesta, quello che tanto da fastidio al potere costituito (sia esso politico o economico) ma anche del racconto personale e dell’impegno civile quella di domani sera –sabato 30 maggio- a Pomarico. Infatti, alle ore 21, in Piazza Primo Maggio, è prevista la presenza del noto conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, con lo spettacolo “Diario di un trapezista – ritratto privato di un giornalista resiliente”. L’evento, promosso meritoriamente dal Comune di Pomarico, offrirà al pubblico un viaggio intenso e coinvolgente attraverso l’esperienza professionale e umana del noto giornalista, da anni volto simbolo del giornalismo italiano con la schiena dritta. A Roberto De Candia, baritono di fama internazionale, il compito -in questo sodalizio artistico inusuale- di introdurre il monologo di Ranucci. Lo spettacolo, che unisce giornalismo, musica (a cura del Maestro Enrico Melozzi) e narrazione (voce di Stella Gasparri), svela il lato intimo e privato delle inchieste di Ranucci. Il tour ha fatto tappa in numerose località e atenei italiani, per approdare ora nella piazza di Pomarico dove sarà possibile seguire la performance con ingresso libero. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto sui temi dell’informazione, della libertà di stampa e della resilienza personale e professionale. Temi che riguardano la democrazia e il diritto dei cittadini a conoscere tutto ciò che il potere vorrebbe loro non sapessero.

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