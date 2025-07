A Pomarico, devota al Santo Guerriero, per parlare del “Cavaliere del Futuro”

Le scelte di un luogo per tenerci un convegno dal tema interessante ”Impegno e sacrificio, lungo undici secoli di storia occidentale. Il cavaliere del futuro” non è casuale. E Pomarico, che ha per Patrono san Michele Arcangelo, raffigurato come un guerriero che combatte il male, un protettore dei fedeli e un capo degli eserciti celesti, offre tanti spunti per farlo. Del resto dal programma e dai relatori, riportati nel programma, c’è da attendersi anche rilevazioni inedite. Il Comune di Pomarico organizza per sabato 12 luglio un importante appuntamento culturale dedicato al tema dell’impegno e del sacrificio nella tradizione cavalleresca occidentale, con il convegno dal titolo “Il Cavaliere del Futuro”. L’evento si terrà sabato 12 luglio, nel pomeriggio, presso la Sala Rosa del Palazzo Marchesale. E’ stato promosso con il coordinamento del di Donato Picciuolo,Gran Magistrale Ispettore Generale dell’Ordine Cavalleresco O.C.N.S.S. Tra i relatori figurano Giuseppe Balena, giornalista e autore del libro Cavalieri e Misteri in Terra di Lucania; Angelo Frattini, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno; l’avvocato Antonietta Pitrelli, esperta in tutela dei minori; l’avvocato Luigi Suez, Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri Templari di Nostra Signora di Sion. L’incontro sarà moderato da Antonella Natuzzi.I lavori saranno preceduti dai saluti istituzionali del Sindaco di Pomarico e presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.