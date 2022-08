A Pomarico c’è la sagra del ‘colesterolo’. Per oggi valori alla griglia

Evento questa sera, sabato 13 agosto, in piazza 1 maggio a Pomarico ( Matera) tutto da gustare. Con la brace ardente per un arrosto, che delizierà gusti e palati di tanti. Gli organizzatori hanno preparato spiedi e griglie, tra canti e balli. E poi un bicchiere di vino, di quello buono , per accogliere i visitatori , come è negli auspici dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Mancini, e di quanti sono per promuovere territorio e risorse. Quanto ai valori del colesterolo , ballo e canti li fanno tenere sotto controllo.E poi una sagra serve a esorcizzarlo…Quanto a controlli e analisi,come è prassi, a settembre.