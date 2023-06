A Policoro la testimonianza di Brunella per San Pio

A scorrere le pagine social che ne descrivono figura, motivazioni e attività portate avanti in Italia e all’estero si ha la conferma che i figli spirituali di Padre Pio siano dotati di una energia particolare, sorretta dall’entusiasmo della fede. Ed è così per la molisana Brunella ”Pia” Giuliana Pavone, architetto,scrittrice, cantautrice e figura impegnata in tante iniziative di solidarietà. Venerdì 16 maggio sarà a Policoro, dalle 17.00, presso la Chiesa del Buon Pastore. I devoti di San Pio, ma l’invito è rivolto anche ad altri, potranno ascoltare la testimonianza di una figlia spirituale di Padre Pio e terziaria francescana. L’immagine della locandina dell’evento, che riporta il programma dell’incontro, è un esempio di speranza, solidarietà, sostenuti dal sorriso della fede.