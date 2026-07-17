A Policoro la prima “Veleggiata della Legalità”: sport, rispetto delle regole e impegno contro ogni forma di violenza

Si terrà sabato 18 luglio 2026, nelle acque antistanti il Lido del Carabiniere di Policoro, la prima edizione della “Veleggiata della Legalità”, manifestazione non agonistica promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, insieme alla Consulta delle Associazioni per la Legalità, con la collaborazione della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, della Città di Policoro e dell’Arma dei Carabinieri. “Alla cerimonia -si specifica in una nota- saranno presenti il Generale di Brigata Luca Mennitti, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Rocco Petrera, Presidente della Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, ed Enrico Bianco, Sindaco di Policoro, a testimonianza del valore istituzionale, civile e sociale dell’iniziativa. La manifestazione nasce con l’obiettivo di coniugare sport, partecipazione e responsabilità civile, trasformando il mare in uno spazio di incontro e in uno strumento educativo capace di trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, i valori della legalità, del rispetto reciproco e della convivenza. Non si tratterà soltanto di un appuntamento sportivo, ma di una giornata dedicata alla comunità, alla memoria e all’affermazione di un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza e di criminalità. Particolare valore simbolico avrà la presenza della “Barca della Legalità Francesco”, imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata, affidata alle Sezioni della Lega Navale Italiana di Matera Magna Grecia e Taranto e intitolata al capitano dei Carabinieri “Emanuele Basile”. A bordo dell’imbarcazione sarà ospitata la giuria della manifestazione. Il programma prevede alle ore 8.30 l’accoglienza dei partecipanti, alle 9.00 i saluti di benvenuto, alle 9.15 il briefing tecnico e alle 10.00 la partenza della veleggiata. La conclusione è prevista alle ore 13.00, seguita alle 13.15 dalla cerimonia di premiazione e, alle 13.30, dai saluti finali. La prima “Veleggiata della Legalità” rappresenta dunque un momento di forte valore civile, capace di unire istituzioni, associazioni, sportivi, famiglie e cittadini attorno a un messaggio condiviso: insieme in mare per promuovere la cultura del rispetto e della legalità e per dire no a ogni forma di violenza.” “Con questa iniziativa vogliamo ribadire che il mare può essere luogo di libertà, ma anche di responsabilità e rispetto delle regole. La legalità non è un principio astratto: è un comportamento quotidiano che si costruisce attraverso l’educazione, lo sport e la partecipazione», sottolineano gli organizzatori.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.