A Policoro i ‘’Musici’’ di Guccini . Una vita da ‘’cantautori’’

Se siete fans di Francesco Guccini non potete non riconoscerli, per averli apprezzati tante volte in concerto con il cantatutore modenese, sul palco, in tour o in sala di incisione. Sono lì come tante querce di legno buono, solido, dalla scorsa dura ma dal suono riconoscibile. Come il chitarrista Juan Carlos Biondini, in arte Flaco (voce), che ha affiancato Francesco Guccini sin dal 1976, anno di registrazione dell’album Amerigo, firmando anche insieme al Maestro alcune tra le sue più note composizioni, come Le ragazze della notte, Luna fortuna, Ballando con una sconosciuta e tante altre. Un evento, per un anniversario a Policoro, per il 20 anni dell’Absolute Cafè sul lungomare della città di Ercole, che non mancherà di richiamare fans anche da fuori regione. Vero Paola?

TORNA LA MUSICA SUL LUNGOMARE DI POLICORO

PER IL VENTESIMO ANNO DI GESTIONE DELL’ABSOLUTE CAFÈ

IL 9 AGOSTO ARRIVANO I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI

Una serata-evento indimenticabile quella in programma il 9 agosto alle ore 22,00 presso IL LUNGOMARE LATO DESTRO (PIAZZA CHONIA) di Policoro dedicata alla musica d’autore e al lavoro infaticabile dell’Absolute Cafè in occasione del suo VENTESIMO anno di Programmazione Artistica. In collaborazione con i locali del lungomare destro e nello specifico LIDO LA CAPANNINA, LIDO SWAMI BEACH ,I CHIOSCHI, YASSINE THE KING OF KEBAB E BAR H CHIC , con il patrocinio del Comune di Policoro, arrivano i Musici di Francesco Guccini, quattro SENATORI della Canzone Italiana con un unico comune denominatore: per anni hanno affiancato Francesco Guccini, in studio e in tour, condividendo note e progetti, viaggi e confronti. E adesso che Francesco Guccini non ha più intenzione di calcare i palcoscenici, sta a loro, ai Musici, continuare a emozionare il pubblico. Con le canzoni del poeta, ovviamente. E la sua benedizione.

Un concerto che vuole celebrare, dunque, la musica d’autore e il cantautorato italiano e che festeggia, al contempo, la storia di un locale che nella città di Policoro ha avuto il merito di destagionalizzare gli appuntamenti musicali, diventando uno dei più importanti palcoscenici del Metapontino che ha forgiato talenti e lanciato progetti musicali nazionali.



“Celebrare il ventesimo anno di attività dell’Absolute Cafè significa raggiungere un traguardo importante, per noi,per le nostre famiglie ma anche per Policoro tutta – affermano Marco e Carmine Suriano, proprietari dell’Absolute- “Pensare che da ragazzi coltivando il sogno e appena scesi in patria (dopo esperienze lavorative al nord) cambiavamo la visione del concetto di locale come punto di ritrovo e soprattutto come fucina di idee e scambi culturali a favore della comunità e ritrovarsi oggi ad essere stati teatro di oltre mille eventi, cortometraggi, video musicali, Associazionismo in difesa del territorio, campionati nazionali di calcio balilla e ancora la direzione artistica dell’inaugurazione di Piazza Francesco Mitidieri 10 anni fa ci dá un grande motivo di orgoglio e forza per continuare a coltivare questa grande passione”.

Un racconto in musica, in perfetto stile Absolute, che fa rivivere le emozioni e ancora una volta si pone come collante tra le generazioni proponendo un appuntamento capace di emozionare e coinvolgere.

In scaletta tante pietre miliari come “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Autogrill”, “L‘Avvelenata”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, fino ad arrivare a brani come “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘amica”, “Vedi cara” e “Cyrano”. Non mancherà “Migranti”, la nuova traccia che Francesco Guccini e I Musici hanno realizzato per la raccolta “Note Di Viaggio – Capitolo 2”.

“Quello che ci auguriamo per la serata è poter far emozionare il pubblico e comprovare anche grazie alla sinergia degli imprenditori del lungomare di Policoro di poter vivere a 360 gradi le bellezze della nostra citta anche in Musica.

L’appuntamento è dunque per Mercoledì 9 Agosto alle ore 22:00 presso il Lungomare Destro Di Policoro . L’ingresso all’evento è GRATUITO.

La serata è in collaborazione con Lido Swami,Lido La Capannina, i Chioschi, Yassine the king of kebab e Bar H Chic, patrocinata dal Comune di Policoro.

Juan Carlos “Flaco” Biondini – voce, chitarra

Vince Tempera – tastiere

Antonio Marangolo – sassofono

Pierluigi Mingotti – basso elettrico

Ellade Bandini – batteria

I Musici sono una band composta da musicisti che hanno accompagnato e collaborato con Francesco Guccini nel corso della sua lunga carriera artistica.

Nel Corso degli ultimi due anni hanno partecipato ad alcuni fra i più importanti e prestigiosi festival musicali italiani: Premio Tenco 2015, Verona Folk Festival 2015, Estate Fiorentina 2015, Festival di Villa Bombrini 2015, Musica nei Borghi 2015, Su La Testa 2015, Irlanda in Festa 2015, Divino Festival 2016, Festival della Bellezza 2016, Happening delle Cooperative sociali 2016, Festival Villa Arconati 2016, Teatro La Versiliana 2016, Guccini International 2016

Juan Carlos Biondini, in arte Flaco (voce), che è stato anche il chitarrista che ha affiancato Francesco Guccini sin dal 1976, anno di registrazione dell’album Amerigo, firmando anche insieme al Maestro alcune tra le sue più note composizioni, come Le ragazze della notte, Luna fortuna, Ballando con una sconosciuta e tante altre;

Vince Tempera (pianoforte), noto musicista e direttore d’orchestra che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, è stato anche collaboratore di Guccini, nel 1967 arrangia per lui l’album L’isola non trovata;

Pierluigi Mingotti (basso), che ha iniziato a seguire e collaborare con Guccini nel 2001 durante i live fino al 2012, registra Anfiteatro Live (CD/DVD del 2005) e L’ultima Thule (CD/FILM del 2013);

Antonio Marangolo (percussioni, sax e tastiere) sassofonista dal 1967, il quale accompagna il cantautore in studio e sul palco dal 1983

Ellade Bandini (batteria) unico batterista ad essere insignto del premio tenco nel 2006 passando con collaborazioni con i piu’ importanti cantautori italiani , da Mina a De Andre’ , Zucchero,De crescenzo,Bennato,Vecchioni,Venditti ,Guccini appunto e tanti altri.

Come noto Guccini non ha più intenzione di fare concerti e calcare i palcoscenici; saranno, quindi, i Musici che dovranno eseguire i grandi successi ed i brani che hanno reso famoso Francesco Guccini in tutta Italia, avranno il compito di continuare ad emozionare il pubblico riproponendo, sui vari palchi d’Italia, le canzoni del poeta: Il vecchio e il bambino, La locomotiva, Autogrill, L‘Avvelenata, Auschwitz, Dio è morto, fino ad arrivare a brani come Noi non ci saremo, Canzone per un‘amica, Vedi cara e Cyrano.

Per rendere i live ancora più coinvolgenti i Musici racconteranno aneddoti sulle esperienze e sui tanti momenti vissuti insieme al fianco di Guccini.