A Policoro, Francesco De Carlo in scena con il suo spettacolo “Bocca mia taci”

Si torna a ridere di gusto a Policoro per il terzo appuntamento di “STATE COMEDY”, rassegna che vede protagonisti i più noti comici della scena nazionale. Venerdi 15 marzo, ore 21.00 al Cine Teatro Hollywood di Policoro, Francesco De Carlo porta in scena il suo spettacolo “Bocca mia taci”. “Quando facevo arrabbiare troppo mia nonna -spiega Francesco De Carlo –lei minacciava violenza col pugno chiuso, digrignava i denti e si metteva una mano sul muso, a soffocare un’imprecazione oscena. E poi dopo aver buttato un occhio al cielo mormorava: “Bocca mia taci!”. Mi sono sempre chiesto quale espressione tacesse ogni volta, quali parole, minacce o bestemmie rimanessero in quella sua bocca sdentata, invece di liberarsi nell’aria. E col tempo presi a sfidare quella sua capacità di controllo, con marachelle sempre più gravi. Fino a quando un giorno prese una gallina dal cortile e me la tirò contro. Questa storia, completamente inventata, mi ha insegnato che tenersi tutto dentro non fa bene: ti fa stare male, ti fa salire il veleno, ti fa lanciare pollame. E la paura di offendere qualcuno, divinità comprese, non può limitare la libertà d’espressione. È un po’ sporco e pertanto è sconsigliato ai minori di 16 anni. Più che un monologo, è una marachella!” “La rassegna Stand Up Comedy è promossa in collaborazione con il Comune di Policoro e il sussidio di alcune attività che hanno creduto nel valore di questa iniziativa: BCC Castellana Grotte, Lo Duca Autofficina, State Comedy.” Francesco De Carlo, classe ’79, stand-up comedian, comico, conduttore televisivo: laureato in Scienze politiche, ha lavorato per quattro anni al Parlamento europeo e come speaker radiofonico a Radio Globo. Ha partecipato a molti programmi, su vari emittenti Rai e Sky, come Aggratis, Gli sgommati, Nemico pubblico, Comedy Central News e Stand Up Comedy, ambedue quest’ultimi sul canale satellitare Comedy Central. Durante il lockdown dovuto alla pandemia di COVID-19 dà vita insieme a Francesco Lancia a “Tutti a casa”, programma trasmesso in diretta su varie piattaforme streaming dove un gruppo di comici e stand-up comedian commenta insieme a degli ospiti notizie, fatti e aneddoti riguardanti l’attualità. “Policoro sta offrendo una risposta fantastica alla nostra proposta – ha spiegato Giuseppe Lo Duca, organizzatore della rassegna “Stand Up Comedy” – visto che anche per questo terzo appuntamento siamo prossimi al sold out. Un riscontro che ci incoraggia a guardare al futuro con ulteriore entusiasmo”. Biglietti disponibili su: show.thecomedyclub.it oppure in prevendita presso Cine Teatro Hollywood Policoro I prossimi appuntamenti: 2 maggio – GIORGIO MONTANINI.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.