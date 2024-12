A Pisticci tornano il “regalo sospeso” e “la notte bianca”

A Pisticci si ripetono nei prossimi giorni due appuntamenti del periodo natalizio: quello della “Notte bianca” (terza edizione) e l’altro del “Regalo sospeso” (decima edizione). Il primo si svolgerà l’8 dicembre e costituisce l’evento, patrocinato dal Comune, che di fatto inaugura “la stagione natalizia 2024” pisticcese. “A partire dalle 19:30, -si spiega in una nota- il centro storico della città ospiterà un ricco programma di spettacoli e intrattenimento: Orchestrina Straordinaria; Autori & Cantautori; Soprano e Quintetto d’Archi; L’Uagliun pu’ Cupa Cup; Animazione con le Majorettes Babbo Girls; Gran finale con uno spettacolo pirotecnico alle 21:00.”

Nel frattempo parte da subito “l’iniziativa di solidarietà “Regalo Sospeso”, un gesto -si spiega in una ulteriore nota- semplice e concreto per sostenere chi attraversa un momento difficile, rafforzando il senso di comunità e condivisione durante il Natale. L’iniziativa, arrivata alla decima edizione, nasce dalla collaborazione tra l’associazione DolFin, gli Assessorati alla Cultura, Turismo, Politiche Sociali e Inclusione, Servizi Sociali, e le Biblioteche Comunali. È rivolta a bambini, adulti e anziani in situazioni di disagio o solitudine. Come partecipare? Chiunque lo desideri può donare un regalo nuovo, già incartato, portandolo alle Biblioteche Comunali di Pisticci e Marconia. Sul pacchetto sarà necessario indicare il destinatario (bambino/a, adulto/a) e la fascia d’età, con la possibilità di aggiungere un messaggio o un disegno per rendere il dono ancora più speciale. La distribuzione sarà curata dai volontari dell’associazione All Inclusive. La raccolta dei regali terminerà il 20 dicembre. Un’iniziativa che rappresenta un simbolo di solidarietà e vicinanza, valorizzando il significato autentico del Natale.”